Le prince Harry et Meghan Markle voient une conspiration « à chaque tournant »

Des initiés de la famille royale au palais ont fait des révélations surprenantes sur Meghan Markle et le prince Harry alors que le duc célèbre son 40e anniversaire.

Les sources au palais ont informé le Courrier quotidienpar Magazine OK! que les parents adorés d’Archie et de Lilibet voient une conspiration « à chaque tournant » et rendent tout « difficile ».

Ils ont également qualifié Meghan et Harry de « terriblement difficiles ».

L’initié qui aurait vécu la crise a affirmé que Harry « n’était pas content » et cela était évident, suggérant que son départ du Royaume-Uni était la bonne décision pour le couple royal basé en Californie.

Harry « avait besoin de faire une pause » dans ce qui a été qualifié d’« atmosphère horrible et toxique », a expliqué la source alors que le duc célèbre son 40e anniversaire avec Meghan et leurs enfants en Californie.

Ces nouvelles déclarations surviennent alors que le prince Harry a reçu de doux vœux d’anniversaire de la part de la famille royale à l’occasion de son anniversaire marquant.

« Je souhaite au duc de Sussex un très joyeux 40e anniversaire aujourd’hui ! », a tweeté le palais dans un message d’anniversaire du roi Charles pour le prince Harry.