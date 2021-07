Le biographe du PRINCE Charles a reproché à Harry et Meghan d’être « vicieux, cruels et horriblement égoïstes ».

Jonathan Dimbleby a déclaré que le couple avait causé « de gros dégâts » à la reine et au reste de la famille royale lors de leur conversation révélatrice avec Oprah Winfrey.

L’interview du prince Harry et de Meghan Markle avec Oprah était » vicieuse « , selon un biographe royal Crédit : Reuters

Jonathan Dimbleby a déclaré que le chat télévisé avait fait de « grands dommages » à la famille royale Crédit : Getty

S’exprimant au Buxton International Festival dans le Derbyshire cette semaine, le radiodiffuseur vétéran, 76 ans, a déclaré, comme le rapporte le Daily Mail: « Je pense que l’interview était une très grande honte.

« Je pense que cela a causé de gros dommages d’un genre immérité à la maison royale et en particulier à la reine et à sa famille. »

La diffusion de la bombe a vu Harry dire qu’il y avait « beaucoup de mal » entre lui et son père et que Charles avait cessé de prendre ses appels.

Il a également allégué qu’il avait été coupé financièrement après Megxit.

Dimbleby, dont le père Richard a été le premier journaliste à faire une interview télévisée avec un membre de la famille royale dans une émission Panorama de 1961 avec le prince Philip, a affirmé qu’il était erroné de parler de ces questions en public.

Il a déclaré: « Les remarques d’Harry sur son père, je ne comprends tout simplement pas.

« Je pense qu’il y a certaines choses que vous devriez dire et faire en privé.

« Je crois que beaucoup des insinuations qu’il a faites n’étaient pas cohérentes avec les faits. »

Il a poursuivi en décrivant l’interview, dans laquelle Meghan et Harry accusaient également la famille royale de racisme et d’ignorer les appels à l’aide de la duchesse suicidaire, comme « vicieux, cruel et horriblement égoïste ».

Et il a affirmé que Harry était « un peu mené par le nez par sa femme ».

Dimbleby a ajouté qu’il était « très déçu » par le comportement du duc de Sussex, surtout après l’avoir rencontré « quand il était jeune ».

A ce stade, c’était un homme « charmant, très gentil » « qui avait très bien servi dans les forces armées », a-t-il déclaré.

‘HORRIBLEMENT AUTO-SERVICE’

Le présentateur et auteur a interviewé Charles à la télévision en 1994 et a écrit Prince of Wales: A Biography la même année.

Au cours de la conversation télévisée, Charles a admis sa liaison avec Camilla alors qu’il était encore marié à la princesse Diana.

L’interview historique a fait des vagues dans la famille royale, craignant que l’admission de Charles ne lui coûte le trône.

Philippe aurait été particulièrement indigné contre son fils.

L’auteur royal Penny Junor a écrit dans son livre, The Firm, The Troubled Life of the House of Windsor : « Le duc d’Édimbourg était furieux, le reste de la famille abasourdi, les conseillers et les courtisans de la reine abasourdis, les amis du prince consternés.

Harry a suivi les traces de son père avec son interview d’Oprah, son documentaire sur la santé mentale et son interview de podcast de célébrités.

Et sa dernière annonce, qu’il écrivait secrètement un mémoire, menace d’élargir le fossé familial et de mettre la fête royale dans la tourmente.

Harry s’est engagé à examiner les « hauts et les bas » de sa vie extraordinaire dans son autobiographie – à l’occasion du jubilé de platine de la reine l’année prochaine.

Le Palais aurait été averti qu’il « devrait avoir peur » de ce qui en découlerait.

Le duc travaille avec JR Moehringer, lauréat du prix Pulitzer, qui a écrit des mémoires pour la légende du tennis Andre Agassi et le cofondateur de Nike, Phil Knight.

Il a signé avec l’éditeur Penguin Random House et versera tous les frais à une œuvre caritative après avoir gagné des dizaines de millions de dollars avec Netflix et Spotify.

Le livre actuellement sans titre devrait sortir en 2022 – alors que Sa Majesté célèbre ses 70 ans de service.

Dimbleby a décrit la décision des Sussex de faire le chat télévisé d’Oprah comme « cruelle » Crédit : AFP

Des experts royaux ont déclaré que Harry menaçait d’élargir la fracture familiale avec ses mémoires Crédit : AP

Le prince Charles a admis sa liaison avec Camilla dans une interview avec Dimbleby Crédit : Rex