Le prince Harry et Meghan Markle veulent retarder le doc Netflix, la publication des mémoires pour les modifications après la mort de la reine: rapports

À la suite de la mort de la reine Elizabeth II et de l’accession au trône du roi Charles III, le prince Harry et Meghan Markle auraient voulu retarder la sortie de leur série documentaire Netflix et des mémoires du duc.

Le duc et la duchesse de Sussex espèrent apporter des modifications de dernière minute à des parties des deux projets qui parlent du frère de Harry, le prince William, et de sa femme, Kate Middleton, la princesse de Galles, ainsi que du roi et de sa femme Camilla, la reine consort, a rapporté le New York Post.

La série Netflix et les mémoires de Harry devaient être publiés d’ici la fin de l’année, a rapporté le journal, mais seront probablement repoussés à l’année prochaine.

“Beaucoup de conversations ont lieu”, a déclaré une source au Post. “J’entends dire que Harry et Meghan veulent que la série ait lieu jusqu’à l’année prochaine, ils veulent caler. Je me demande si la série pourrait même être morte dans l’eau à ce stade ; est-ce que Harry et Meghan veulent juste mettre cette chose de côté ?”

Cependant, une source au sein de Netflix a déclaré au Post qu’il y avait “beaucoup de pression” sur le PDG Ted Sarandos pour que les docuseries soient publiées.

À propos des mémoires de Harry, une source a déclaré au Sun : “La version finale est terminée et approuvée et beaucoup d’argent et d’énergie ont été dépensés pour s’assurer qu’elle sorte cette année.”

Des experts royaux ont déclaré que le roi attendait de voir ce que les Sussex diraient de la famille dans les projets avant de vouloir conférer les titres royaux de prince et de princesse à leurs enfants Archie, 3 ans et Lilibet, 1.

Le couple a eu une relation tendue avec la famille royale depuis qu’ils ont démissionné en tant que membres de la famille royale en 2020, s’installant en Californie et à la suite d’une interview révélatrice avec Oprah Winfrey l’année dernière dans laquelle ils se sont plaints du palais de Buckingham dans son ensemble et ont porté des accusations. sur les membres de la famille, dont un de racisme.

Cependant, après le séjour prolongé des Sussex au Royaume-Uni pendant la période de deuil de la reine après sa mort le 8 septembre, Charles est “impatient d’une trêve”, a déclaré une source au Telegraph. “Mais malheureusement, il y a trop de choses en cours qui pourraient mettre en péril la relation des Sussex avec le nouveau monarque.”

Les Sussex ont également surpris les observateurs royaux en faisant une apparition publique avec William et Kate au cours de laquelle les quatre personnes en deuil ont salué et vu des expositions florales au château de Windsor deux jours après la mort de la reine.

Cependant, Harry et Meghan ont été rétrogradés au bas de la page montrant la famille royale sur royal.uk. cette semaine. Le couple était auparavant au milieu de la page, mais leurs biographies ont été déplacées avec le prince Andrew après la mort de la reine.