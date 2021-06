Le prince Harry et Meghan Markle «veulent être au jubilé de platine de la reine» dans un «nouveau mal de tête» pour les Royals après la rupture d’Oprah

LE PRINCE Harry et Meghan Markle veulent assister au jubilé de platine de la reine dans ce qui créerait un «nouveau mal de tête» pour la famille royale à la suite de leur entretien controversé avec Oprah Winfrey.

Le duc de Sussex veut être inclus dans la manne de quatre jours de l’année prochaine pour la reine avec des plans publiés par Buckingham Palace ce matin.

Meghan Markle et le prince Harry voudraient venir au Queen’s Jubilee en juin 2022 Crédits: Getty

La reine sera honorée d’une aubaine de quatre jours en juin de l’année prochaine Crédit : AFP

Les Britanniques auront droit à un week-end férié de quatre jours en juin 2022

Le palais a confirmé que les Britanniques bénéficieront d’un week-end férié de quatre jours afin qu’ils puissent célébrer les 70 ans de la reinee année sur le trône en juin prochain.

Et il semble que Harry, 36 ans, veuille être présent pour célébrer l’occasion mémorable avec sa grand-mère.

Harry et Meghan, 39 ans, ont officiellement démissionné en tant que membres de la famille royale et ont été déchus de leurs parrainages royaux et de leurs titres militaires.

Cependant, ils ont indiqué qu’ils voulaient revenir pour des occasions familiales.

Mais cela laisse aux organisateurs un énorme mal de tête alors qu’ils essaient de trouver quoi faire avec le couple pendant la fête.

BASH DE 4 JOURS

Un initié a déclaré: «Harry veut être là. Cela cause déjà un mal de tête et ça va être très gênant.

« Où seront-ils positionnés s’ils se présentent ? A quels événements peuvent-ils assister ?

« Allons-nous les mettre sur le balcon de Buckingham Palace pour le défilé aérien ?

«C’est une célébration des 70 ans de service de la reine à la nation et ne doit pas être éclipsée.

« Il y a maintenant tellement de questions sur ce qu’il faut faire avec Harry et Meghan. »

Harry devait retourner au Royaume-Uni le mois prochain pour le dévoilement de la statue de sa mère en l’honneur de la princesse Diana le 1er juillet – sur ce qui aurait été ses 60 anse date d’anniversaire.

Mais ses plans sont incertains car sa femme Meghan doit accoucher dans les prochaines semaines, a déclaré un expert royal.

Harry veut être là. Cela cause déjà un mal de tête et ça va être très gênant. » Initié royal

Apparaissant sur Lorraine d’ITV, le rédacteur en chef royal du Mirror, Russell Myers, a déclaré à l’hôte suppléant Cat Deeley que Harry pourrait manquer l’événement.

Il a déclaré : « Ce qu’on me dit, c’est qu’ils veulent toujours être là, tous les deux. Certainement, William et Kate seront là.

«Mais si Harry peut voler là-bas parce que la naissance du bébé est imminente cet été… ce sera certainement dans les prochaines semaines.»

Cela vient au milieu des espoirs que le retour du prince Harry en Grande-Bretagne pourrait aider à réparer la relation «détériorée» avec son frère le prince William.

M. Myers a ajouté: «On en parle depuis tant de mois maintenant, cette relation qui se détériore.

«Et le problème est qu’Harry attend un deuxième enfant – une petite fille sur le chemin – et s’ils seront présents ensemble ou s’ils feront des discours séparés.»

Discutant du dévoilement, il a ajouté: «Ce sera le 1er juillet. Maintenant, ça fait longtemps que ça se prépare, ça – elle aurait eu 60 ans.

LE RETOUR DE HARRY

«C’est un gros problème parce que les garçons – William et Harry – travaillent sur cette statue depuis assez longtemps.

«Je pense qu’en 2017, ils ont commencé à mettre en place les plans initiaux. Et vont-ils, ne seront-ils pas vus ensemble?

Le retour de Harry fait l’objet d’un « sérieux doute » depuis des semaines après l’intensification de la fracture royale, ont affirmé des experts royaux.

Phil Dampier, auteur de Royally Suited : Harry and Meghan In Their Own Words, a déclaré au Sun Online : « Personnellement, je ne pense pas que Meghan reviendra au Royaume-Uni.

« Et il doit maintenant y avoir un sérieux doute quant à savoir si Harry viendra pour le dévoilement d’une statue de la princesse Diana à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire en juillet. »

Les frères ont eu des relations glaciales depuis que Harry a déménagé de manière sensationnelle aux États-Unis et s’est retiré de la vie royale en 2020.

Et leur relation s’est encore tendue après l’interview explosive de Harry et Meghan avec Oprah plus tôt cette année.

Mais après une réunion solennelle aux funérailles du prince Philip, la porte s’est ouverte pour une nouvelle réconciliation, a-t-on dit.

Le jour de congé supplémentaire pour marquer le jubilé de platine de la reine signifie que les travailleurs peuvent bénéficier de neuf jours de congé s’ils ne réservent que trois jours de vacances. Crédits: Getty Images

Les Britanniques bénéficieront d’un week-end de quatre jours pour célébrer l’occasion Crédit : Richard Pohle – The Times