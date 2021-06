Le prince Harry et Meghan Markle « veulent de l’argent pour peu en retour » et « pensent que Charles » 4,5 millions de livres sterling n’étaient pas suffisants », déclare un expert royal

LE PRINCE Harry et Meghan Markle « veulent tous les deux de l’argent pour faire peu en retour », a affirmé un expert royal.

Harry, 36 ans, et Meghan, 39 ans, ont affirmé qu’ils n’avaient pas induit le public en erreur lorsqu’ils ont gémi Charles « les a coupés » lors de leur conversation explosive avec Oprah Winfrey plus tôt cette année.

– Lisez notre blog en direct sur Meghan et Harry pour les dernières mises à jour

Le prince Harry et Meghan Markle « veulent tous les deux de l’argent pour faire peu en retour », a affirmé un expert royal Crédit : Splash

Harry et Meghan avaient affirmé qu’ils avaient été coupés par Charles Crédit : AFP

Les Sussex ont fait ces déclarations lors de leur entretien explosif avec Oprah Winfrey Crédit : Getty

Cependant, le rapport annuel du prince Charles a montré que son plus jeune fils avait reçu de lui une somme « substantielle » après le Megxit.

Les chiffres montrent qu’il a donné aux Sussex et aux Cambridges une part de 4,45 millions de livres sterling, bien que Harry ait affirmé qu’il avait été mis à sécher par la firme.

La biographe royale Angela Levin a déclaré que Harry et Meghan devaient avoir le sentiment qu’ils « avaient besoin de beaucoup plus » d’argent.

Elle a déclaré à talkRADIO: « Ma seule façon de traverser cela est que lui et Meghan pensaient que les 3 à 4 millions de livres sterling que son père leur avait donnés pour les aider à les mettre en place n’étaient absolument rien et ils avaient besoin de beaucoup plus.

« C’est la seule excuse que je puisse faire pour ce qui autrement est un mensonge flagrant. »

Elle a déclaré que Harry et Meghan avaient l’air « de plus en plus méchants » alors que la famille royale soulignait les contradictions du couple.

Mme Levin a ajouté: « Ils ne veulent rien payer, ils veulent obtenir de l’argent en faisant très peu en retour.

« Cela a été montré avec Spotify … ils ont fait un podcast extrêmement ennuyeux pendant une demi-heure. »

Harry a dit à Oprah qu’il avait été « coupé au premier trimestre 2020 » – permettant au public de croire qu’il voulait dire janvier à mars.

Le rapport souverain annuel montre que Charles a continué à le financer, lui et Meghan, jusqu’à la « fin du premier trimestre financier », ce qui signifie qu’ils ont reçu du dosh jusqu’à la fin juin.

Les Sussex ont été accusés d’avoir induit le public en erreur sur les allégations – des experts royaux affirmant que cela jette maintenant un doute supplémentaire sur leurs autres allégations de bombe dans le chat d’Oprah.

HARRY ET MEG CONTRE-ATTAQUENT

Dans un retour sensationnel, Harry et Meghan ont essayé de nier toute contradiction.

Un porte-parole des Sussex a déclaré « qu’il est inexact de suggérer qu’il y a une contradiction », et a insisté sur le fait que Harry parlait du premier trimestre de l’exercice à partir d’avril 2020.

Ils ont déclaré: « Les commentaires du duc lors de l’interview d’Oprah faisaient référence au premier trimestre de la période de référence fiscale au Royaume-Uni, qui commence chaque année en avril.

« Il s’agit de la même date que l’année de transition de l’accord de Sandringham a commencé et est alignée sur la chronologie mentionnée par Clarence House. »

Pal Omid Scobie a ajouté: « Malgré certains rapports déroutants, les délais du prince Charles et du prince Harry pour la période de fin du soutien financier des Sussex sont les mêmes.

« Clarence House dit que le financement s’est poursuivi jusqu’à l’été dernier (le premier trimestre de l’exercice du Royaume-Uni s’étend d’avril à juin) et Harry a dit la même chose à Oprah. »

Cela vient après qu’Harry ait dit à Oprah en mars qu’il avait été contraint de conclure des accords avec Netflix et Spotify après avoir dit qu’il avait été coupé par la famille royale à la suite de Megxit.

« Nous n’avions pas de plan », a-t-il déclaré à la légende du chat-show américain.

« Cela (l’accord de streaming) a été suggéré par quelqu’un d’autre au point où ma famille m’a littéralement coupé financièrement, et je devais assurer la sécurité pour nous. »

Il a déclaré à Oprah qu’il avait cessé de recevoir le soutien financier de sa famille au « premier trimestre 2020 » et qu’il devait compter sur l’argent que lui avait laissé sa mère, la princesse Diana.

Mais il n’a fait aucune mention de la grosse somme de son père.

Harry est maintenant largement financé par un accord Netflix de 112 millions de livres sterling. Il a une hypothèque sur son manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito, en Californie.

Le duc de Sussex aurait perdu 7,5 millions de livres sterling après la mort de sa mère Diana en 1997.

On pense qu’il a partagé un héritage de 70 millions de livres sterling de la reine maman en 2002.

Il a également empoché un salaire de 35 000 £ par an dans l’armée pendant dix ans et a été financé d’au moins 2,3 millions de £ par Charles chaque année.

La biographe royale Angela Levin a déclaré que Harry et Meghan devaient avoir l’impression qu’ils avaient «besoin de beaucoup plus» d’argent Crédit : MAX CISOTTI