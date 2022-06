Le prince Harry et Meghan Markle « veillent à éviter tout contact visuel » au service de Thanksgiving : spectateur royal

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le service d’action de grâces à la reine vendredi a été plongé dans un drame plus royal lorsqu’il a été annoncé hier soir que Sa Majesté ne serait pas présente – raison elle se repose après avoir ressenti de l’inconfort lors des célébrations d’hier – les gens lui souhaitent le meilleur. Mais alors que le drame royal se déroulait aujourd’hui lors de la méga-accession des marches de la cathédrale Saint-Paul en présence de divers membres supérieurs de la famille royale, c’est ce qui a vraiment brillé en un jour aussi propice.

St Paul est connu dans le monde entier grâce à son héritage historique emblématique. Cependant, pour une génération plus moderne, c’était l’endroit où une véritable icône royale est entrée dans une simple dame et est partie en tant que princesse de Galles, car c’est ici en juillet 1981 que Diana a épousé son prince dans le prince Charles. Mais les fans royaux notent que c’était aussi le lieu de naissance de ce qui est maintenant connu sous le nom de walkabout royal car c’était ici pour la toute première fois au jubilé d’argent de la reine qu’elle et le regretté prince Philip se sont promenés et ont rencontré le public pour le pour la toute première fois enlevant le quatrième mur en termes royaux – et c’est maintenant une tradition qui vit aujourd’hui, donc encore une fois un héritage révolutionnaire lancé par la reine.

Suite à l’annonce que l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby a contracté le COVID-19 et a dû se retirer, sa place a été prise par l’archevêque de York Stephen Cottrell qui a prononcé le sermon. La cathédrale était remplie de plus de 400 membres du public, y compris des travailleurs clés, des bénévoles caritatifs et des membres des forces armées qui ont été reconnus pour leur contribution à la vie publique.

Et les stars du service ? Kate Middleton, la duchesse de Cambridge était magnifique dans une robe jaune créée par Emma Wickstead, ajoutant un superbe chapeau Philip Treacy – une modiste préférée du royal plus à mourir pour les chaussures à brides mauves.

La foule est devenue folle quand elle est arrivée, et elle devient vraiment une reine si confiante en attente. Elle a été rejointe par le prince William, qui avait toujours l’air ravissant, et d’autres membres de la famille royale au service de Thanksgiving à la cathédrale Saint-Paul pour célébrer le jubilé de platine. Les enfants des Cambridges, la princesse Charlotte, 7 ans, le prince George, 8 ans et le prince Louis, 4 ans, ont dû rester à la maison en raison de la durée du service.

Les invités politiques sont arrivés avant la famille royale, parmi lesquels le Premier ministre Boris Johnson et son épouse Carrie, qui ont déclaré qu’il était « très nerveux » à l’idée de donner une lecture car il s’agit d’un événement tellement historique et ont ajouté : « Je sais que la reine va regarder en ce moment il faut donc bien faire les choses pour elle. » L’ancien Premier ministre Sir Tony Blair et son épouse Cherie ont déclaré qu’ils « s’inspirent d’un monarque si merveilleux et qu’ils ont mon plus grand respect ». Une autre ancienne première ministre, Theresa May, a déclaré: « Nous souhaitons tous le meilleur à la reine, elle est remarquable », et David Cameron a exprimé les mêmes sentiments.

Pourtant, le dégel n’a pas dégelé entre le duc et la duchesse de Sussex.

Bien que Markle, 40 ans, était l’image du glamour dans une robe manteau crème et un chapeau et des chaussures assortis alors qu’elle rejoignait la famille royale lors de son premier engagement public avec la famille en deux ans, ils ont pris soin d’éviter tout contact visuel, on pourrait dire de mon point de vue que les gens ne se précipitaient pas pour les rencontrer. Cependant, plus prudent sur ce qui pourrait être enregistré et montré dans le monde entier.

Pouvons-nous également prendre le temps de mentionner la très jeune et belle Lady Louise Windsor, la fille du comte et de la comtesse de Wessex ? Il y avait une belle touche à voir quand son père, le prince Edward, l’a rassurée alors qu’elle était assise sur le banc. Pendant ce temps, Sophie, la comtesse de Wessex, a vraiment brillé par son élégance et son aplomb lors d’un tel événement.