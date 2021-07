Le prince Harry et Meghan Markle «traînent avec la riche jet-set de LA à Malibu et Beverly Hills»

Le PRINCE Harry et Meghan Markle traînent avec le « riche set » de la jet-set à Malibu et Beverley Hills, selon un rapport.

Le duc et la duchesse de Sussex auraient passé du temps avec une série de stars hollywoodiennes en Californie.

Le prince Harry et Meghan Markle traînent avec le « riche set » de la jet-set à Malibu et Beverley Hills, selon un rapport Crédit : AFP

George et Amal Clooney ont assisté au mariage du couple en 2018 Crédit : Getty – Piscine

Une source a déclaré au Mail on Sunday que le duc avait dépensé avec « l’ensemble riche de LA » en Californie, y compris les « propriétaires de grandes entreprises, des types de jet-set avec des avions privés ».

La source a ajouté : « Il passe du temps à Malibu, Montecito et Beverly Hills.

« Harry semble vraiment détendu en étant la star dans la pièce. Il est généralement la seule personne célèbre aux soirées auxquelles il se rend, et il semble que ce soit lui qui lui plaise que tout le monde afflue.

Une autre source a décrit Harry comme un « baller » – un terme d’argot pour quelqu’un qui ne craint pas d’afficher sa richesse.

Le couple est un ami proche d’Oprah Winfrey – à qui ils ont accordé une interview sensationnelle en mars – ainsi que du comédien et présentateur britannique James Corden.

George et Amal Clooney faisaient également partie des A-listers pour assister au mariage de Harry et Meghan en 2018.

Et David et Victoria Beckham, qui ont déménagé aux États-Unis depuis la Grande-Bretagne, étaient également des invités – Becks disant que lui et Harry « parlaient en amis ».

Ailleurs, il a été rapporté qu’Harry utilisait un service d’aéroport VIP ultra-exclusif qui l’avait emmené dans une Chevrolet énergivore lors de son voyage de Londres à Los Angeles le mois dernier.

Les membres s’inscrivent pour 3 250 £ par an et déboursent 2 500 £ supplémentaires par voyage – mais peuvent sortir de l’avion par leurs propres escaliers privés avant les autres passagers.

Ils sont ensuite récupérés dans un SUV privé et emmenés dans un terminal privé où ils peuvent récupérer leurs bagages et passer le contrôle des passeports de manière isolée, rapporte le Mail on Sunday.