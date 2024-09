Le prince Harry et Meghan Markle subissent un revers majeur au Royaume-Uni

Meghan Markle et le prince Harry ont subi un coup dur au Royaume-Uni à l’approche de la visite très attendue du duc dans son pays natal.

Le duc et la duchesse de Sussex seraient bouleversés après avoir été humiliés en Grande-Bretagne, car une galerie londonienne a refusé d’exposer la photo du couple.

Dans un geste surprenant, un porte-parole de la National Portrait Gallery, dans le centre de Londres, a admis qu’elle ne publierait pas de photo de Harry et Meghan qu’elle a acquise plus tôt cette année.

L’image en question est un portrait en noir et blanc capturé qui montre le couple côte à côte lors de l’ouverture du sommet One Young World à Manchester il y a deux ans, et elle a été prise par Misan Harriman, connu comme l’ami d’Harry Meghan.

Le porte-parole a déclaré : « Le portrait du duc et de la duchesse de Sussex a été acquis pour la collection de photographies de la galerie en mai 2024. Après le catalogage et sa numérisation, le portrait a été ajouté à notre site Web au début de ce mois. »

Cette dernière décision est considérée comme un coup dur pour le duc, comme l’a déclaré le porte-parole : « Il n’y a actuellement aucun projet d’exposer le portrait dans la galerie. »

Il convient de mentionner ici que la National Portrait Gallery possède l’une des meilleures collections de portraits au monde, et sa mécène, la princesse Kate, n’a pas son mot à dire sur ceux qui sont ajoutés à la collection.

L’admission du portrait de Harry et Meghan intervient après que le Mail on Sunday a révélé que la collection royale ne possédait aucune photographie de Meghan dans ses archives de plus d’un million d’objets couvrant cinq siècles de la monarchie.

Les photos des membres de la famille royale ne font pas automatiquement partie de la collection royale. Elles sont souvent offertes par le photographe ou font l’objet d’une commande spéciale.

En janvier 2012, le palais Saint-James a annoncé le parrainage par Kate Middleton de cinq œuvres caritatives, dont la National Portrait Gallery.