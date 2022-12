Le prince Harry et Meghan Markle souhaiteraient une réunion de la famille royale – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : James Whatling / MEGA

Prince-Harry et Meghan Markle ont apparemment plus à dire sur leurs journées controversées à Buckingham Palace, même après la sortie de leur documentaire bombe Netflix. Le duc et la duchesse de Sussex chercheraient à «s’asseoir» avec la famille royale pour essayer de résoudre les griefs du couple révélés dans la série en 2 parties, selon Le Sunday Times.

Des sources ont déclaré au média que le prince Harry et Meghan ont le sentiment qu’il y a encore des affaires inachevées avec la famille royale car, à leurs yeux, aucun membre n’a encore admis ses erreurs et s’est excusé. Parmi les points que le couple aimerait aborder figurent les allégations de racisme contre Meghan et le prétendu mépris de leur santé mentale.

Avec le couronnement du père du prince Harry, Le roi Charles III, au détour, le jeune couple aimerait voir une certaine forme de réconciliation d’ici là, selon la source. Le point de vente a affirmé que le roi Charles ne prêtait pas beaucoup d’attention à l’appel à une réunion de famille et que Prince William n’est pas en bons termes avec son jeune frère, il reste donc à voir ce qu’il adviendra de la demande du prince Harry et de Meghan.

Pendant ce temps, le couple a envoyé sa carte de vacances annuelle le vendredi 16 décembre, un jour après le deuxième volet de leur documentaire à succès sur Netflix. Harry et Meghan chuté. La douce salutation comportait une magnifique photo en noir et blanc du couple lors de leur apparition aux prix Robert F. Kennedy Human Rights plus tôt ce mois-ci. Blasonné en haut de la carte virtuelle, visible icisont les mots : “Je vous souhaite un joyeux temps des Fêtes.”

Et juste une semaine avant, le prince Harry avait recommencé à faire ce qu’il aimait la semaine dernière : aider l’humanité ! Le beau duc a enfilé un costume de Spider-Man pour répandre la joie des fêtes pour les enfants qui ont perdu leurs parents dans les forces armées britanniques, dans un message vidéo pour l’association caritative Scotty’s Little Soldiers. “Noël est un moment où nos proches nous manquent vraiment, vraiment beaucoup. Et ça va », a-t-il déclaré dans son message vidéo publié sur YouTube le 3 décembre.

Le prince Harry a assumé le rôle du webslinger Marvel dans le cadre du thème de la fête des fêtes, où les enfants ont appris qu’il y avait des “méchants” essayant de ruiner le shindig et qu’il leur appartenait d’arrêter le plan diabolique. “Utilisez votre travail d’équipe, votre cerveau et vos muscles et vous faites exactement cela”, a dit Harry aux enfants. “Trouvez-les et ne les laissez pas gâcher Noël.”

