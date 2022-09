Le prince Harry et Meghan Markle sont restés au domicile de Tyler Perry pendant une «période difficile» avec la famille royale

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’acteur et cinéaste Tyler Perry dit que sa porte est toujours ouverte pour le duc et la duchesse de Sussex, le prince Harry et Meghan Markle.

Le réalisateur de “Jazzman Blues” a révélé qu’il avait offert sa maison de Los Angeles au couple lors de leur brouille avec la famille royale.

“Ce fut une période très difficile pour eux”, a déclaré Perry dans une interview avec “Today”.

“Ce que je sais d’eux deux, que j’aimerais que le monde sache, c’est à quel point ils s’aiment … ces deux personnes s’aiment. … De toutes ces chances qu’ils ne se trouvent pas, ils se sont trouvés.”

APRÈS LA MORT DE LA REINE ELIZABETH II, LES CITOYENS BRITANNIQUES PARLENT DU PRINCE HARRY ET DE MEGHAN MARKLE

Les commentaires de Perry interviennent juste après le décès de la grand-mère du prince Harry, la reine Elizabeth II, le 8 septembre.

En 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé qu’ils prenaient “un pas en arrière” en tant que membres supérieurs de la famille royale et qu’ils travailleraient plutôt de manière indépendante, partageant leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord.

Le prince Harry et Markle ont déclaré que leur décision était intervenue “après de nombreux mois de réflexion et de discussions internes”.

Le duc et la duchesse de Sussex ont retrouvé le prince William et Kate Middleton depuis la mort de la reine, et Harry a été vu avec son père, le roi Charles III.

Perry a jailli sur le couple royal, ajoutant qu’il souhaitait que le monde sache à quel point le prince Harry et Markle se chérissent vraiment.

“L’amour qu’ils ont est vraiment, vraiment émouvant, et je voulais juste faire tout ce que je pouvais pour les soutenir”, a-t-il déclaré à l’émission NBC.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Après que Markle, un ancien de “Suits”, ait épousé le prince Harry en 2019, Markle a déclaré que Perry lui avait tendu la main pour lui dire qu’il priait pour elle “et qu’il comprenait ce que cela signifiait … qu’il ne pouvait qu’imaginer à quoi cela ressemblait”, selon La Coupe.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Alors que le duc et la duchesse de Sussex décidaient de commencer une nouvelle vie en Amérique, le couple royal accepta l’offre généreuse de Perry de rester chez lui. Le prince Harry et Markle se sont finalement installés chez eux à Montecito, en Californie.