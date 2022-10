Le prince Harry et Meghan Markle se tiennent la main sur des photos de “défiance” récemment publiées: psychothérapeute

Deux photos inédites du prince Harry et de Meghan Markle prises quelques jours avant la mort de la reine Elizabeth II ont été publiées lundi sur les réseaux sociaux par le photographe et ami Misan Harriman.

Les photos montrent le duc et la duchesse de Sussex souriant et se tenant la main quelques instants avant de prendre la parole lors de l’ouverture du sommet One Young World à Manchester le 5 septembre. Le sommet “est une chance pour les personnes responsables de façonner l’avenir de notre monde”. , de s’unir pour affronter les plus grands défis auxquels l’humanité est confrontée », selon son site Internet.

“Meghan et Harry indiquent sur cette photo qu’ils sont ensemble et connectés et qu’ils ne partiront pas de sitôt”, a déclaré le psychothérapeute Dr Robi Ludwig à Fox News Digital. “Compte tenu du moment de sa sortie, cela ressemble à une photo de défi.”

Les photos ont été publiées deux jours seulement après que le palais de Buckingham a révélé samedi un nouveau portrait des quatre membres les plus âgés de la famille royale – le roi Charles III, Camilla, la reine consort, le prince William et Kate Middleton, princesse de Galles. Harry et Meghan ont été visiblement omis.

Le couple, qui a cessé d’être des membres de la famille royale en 2020 et s’est installé en Californie, s’était rendu au Royaume-Uni et en Europe la semaine précédant la mort de la reine pour plusieurs événements, dont les Jeux Invictus, et devait assister à une réception à Londres le 1er septembre. 8 quand Harry s’est envolé pour le château de Balmoral après avoir appris la santé fragile de sa grand-mère.

Sur les photos, Meghan porte un ensemble rouge saisissant et Harry arbore un costume bleu marine.

“La famille royale rivale a pour mission de” faire du bruit “”, a poursuivi Ludwig. “Meghan porte du rouge, une couleur indiquant la passion, le pouvoir, la confiance et la colère. On dirait que Meghan envoie le message, ‘pas si vite… J’ai beaucoup plus à dire. Et ça va être bien.’ Elle se tient devant son mari, indiquant sa domination et son contrôle dans la relation. Harry a l’air plus satisfait, dans cette photo soigneusement posée, que dans les clichés les plus récents de lui. À noter, le prince Harry est habillé comme son père et frère, faisant une déclaration à travers son choix de vêtements: “Nous (lui et Meghan) sommes la famille royale moderne.” Le message de cette photo est : « Nous pouvons être puissants et royaux sans la monarchie. »”

Elle a ajouté que Meghan est “habituée à être en charge”.

“Si être en charge ne peut pas se produire à l’étranger, alors elle le fera elle-même aux États-Unis”, a déclaré Ludwig. “Harry a choisi une femme qui pourrait l’aider à quitter la monarchie… et à vivre une vie libre, comme sa mère, la princesse Diana, l’a toujours voulu. Meghan est la femme qui aide le prince Harry à ouvrir la voie. En faisant cela, le prince Harry est aussi trouver un moyen d’exprimer sa colère et sa rage envers sa propre famille pour les injustices perçues qu’il ressent étaient dirigées contre lui.”

Une deuxième photo de profil en noir et blanc montre le couple au même moment debout côte à côte.

Harriman, a également publié une autre photo du couple lors du sommet vendredi, écrivant : “C’était une merveilleuse atmosphère au début du mois lors de la table ronde sur l’égalité des sexes organisée par @oneyoungworld à Manchester.”

Le photographe a précédemment photographié leur plus jeune enfant, Lilibet, pour son premier anniversaire en juin.