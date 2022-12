Le prince Harry et Meghan Markle se sont rencontrés sur Instagram, Twitter salue l’histoire d’amour “True Millennial”

Les nouvelles docuseries Netflix du prince Harry et de Meghan Markle ont suscité une vive controverse sur les plateformes de médias sociaux. Au milieu de tout cela, cependant, une histoire de la rencontre mignonne de Harry et Meghan est devenue virale et c’est la chose la plus millénaire à laquelle vous pouvez penser. Tout a commencé là où commence l’histoire d’amour de chaque génération Z et de la fin du millénaire : Instagram. On pourrait dire que ce n’est pas tout à fait actuel, car cela s’est produit à l’époque où les gens utilisaient encore le filtre Snapchat. Oui, Snapchat avait aussi un rôle à jouer.

“Je faisais défiler mon flux et quelqu’un qui était un ami avait cette vidéo d’eux, comme un Snapchat…” expliqua Harry pendant que Meghan gloussa. Elle avait sur le filtre Snapchat susmentionné avec les oreilles de chien. “C’est ce qu’il a vu de moi “, a-t-elle plaisanté. “C’était la première chose.”

“J’étais comme, ‘Qui est-ce?'” A plaisanté Harry. “C’est ridicule.”

Jolie histoire… Harry et Meghan se sont rencontrés sur Instagram après avoir vu un Snapchat d’elle utilisant l’une des lentilles animales sur un compte d’amis communs pic.twitter.com/Ulfka1zkjD—Rachel Richardson (@RachelARich) 8 décembre 2022

“C’est bien pour les introvertis : que Harry & Meghan se soient rencontrés sur Instagram- pendant qu’Harry faisait défiler son feed. Omo. L’amour vous trouvera où que vous soyez”, a écrit un utilisateur de Twitter.

“harry et meghan se sont rencontrés quand il a vu sa photo sur l’instagram d’un ami ?????? tous mes amis doivent aller publier mes derniers messages de feu sur leur histoire MAINTENANT. le jour du jugement, dieu demandera ce que tu as fait pour m’aider spécifiquement à trouver l’amour [sic]”, a plaisanté un autre utilisateur.

“Le prince Harry et Meghan se sont rencontrés sur Instagram à la manière d’un millénaire”, a déclaré un utilisateur. “Harry et Meghan se sont rencontrés sur Instagram. Continuez à publier”, a plaisanté un autre.

L’amour fonctionne de façon mystérieuse !

