Le Journal de Montecitoune publication populaire parmi les résidents célèbres de l’enclave côtière huppée du sud de la Californie, couvre généralement des sujets locaux tels que les conflits d’urbanisme, les événements caritatifs et les délits mineurs, évoquant les « spéculations » entourant la relation du couple suscitées par leurs apparitions publiques en solo de plus en plus fréquentes. Le prince Harry est « isolé » par Meghan Markle, affirme un expert royal (Vice-présidence colombienne/document via REUTERS)(via REUTERS)

Sa récente chronique de potins du Grapevine écrite par Richard Mineards, un ancien correspondant royal de Fleet Street qui vit en Californie depuis 13 ans, évoque le voyage du prince Harry au Royaume-Uni pour les WellChild Awards à Londres et l’engagement solo de Meghan Markle avec Girls Inc. of Greater Santa. Barbara.

Mineards, un journaliste chevronné qui a travaillé auparavant pour le Miroir quotidien et Courrier quotidien avant de devenir présentateur de nouvelles sur CBS – aurait déclaré que le roi Charles se tenait informé de la vie de Harry et Meghan en Californie via le site Web du Montecito Journal.

Meghan est « l’une des personnes les plus victimes d’intimidation au monde »

Au cours de sa visite, Meghan aurait parlé de ses expériences avec Vanity Fair, où elle était « l’une des personnes les plus intimidées au monde », ce à quoi de nombreux critiques se sont opposés, affirmant qu’elle avait simplement « choisi d’être une victime » sous les feux de la rampe.

Mineards a souligné : « C’était sa deuxième apparition publique sans Harry depuis sa visite à l’hôpital pour enfants de Los Angeles le 5 octobre – alors que les experts royaux britanniques continuent de spéculer que le duo Riven Rock « se sépare » alors qu’ils vivent « des vies de plus en plus séparées ». .»

Le duc et la duchesse de Sussex, qui résident dans le quartier exclusif de Riven Rock avec leurs deux enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet, « vivent des vies de plus en plus séparées ».

Étoile irlandaise royale L’expert Kinsey Schofield a déclaré plus tôt que le couple essayait essentiellement de « se surclasser ». « Je pense que professionnellement, elle essaie de lui éclipser, il essaie de l’éclipser », a-t-il déclaré, avant d’ajouter: « Donc ça va de mal en pire. »

Notamment, la chronique ne se concentre pas uniquement sur les affaires royales, elle présente également des observations d’autres habitants de Montecito de premier plan comme Oprah Winfrey, Katy Perry, Cameron Diaz, son mari Benji Madden et Orlando Bloom.