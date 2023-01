Le prince Harry et Meghan Markle se séparent de 2 hauts dirigeants d’Archewell, moins de 2 ans après leur arrivée

Au milieu d’une annonce de plusieurs promotions et de nouvelles embauches, Archewell, l’organisation à but non lucratif fondée par le prince Harry et Meghan Markle, se sépare de deux de ses principaux dirigeants, Fox News Digital peut le confirmer.

Ni Ben Browning, responsable du contenu pour Archewell Productions et Archewell Audio, ni Fara Taylor, responsable du marketing pour Archewell, ne continueront avec l’entreprise.

“Ben et Fara ont fait partie intégrante de la création et de l’exécution de nombreux projets acclamés par la critique et le commerce au cours de leur mandat. Ils ont fourni de manière experte du contenu et des campagnes qui ont dépassé les attentes et ont fait leur marque dans l’air du temps culturel”, un communiqué de presse obtenu par Fox Nouvelles lecture numérique.

“Ils ont joué un rôle essentiel en aidant à raconter les histoires du duc et de la duchesse jusqu’à présent et le couple reste extrêmement reconnaissant pour leur soutien dans ces projets vitaux de” retour en arrière “, car ils regardent maintenant vers l’avenir”, a-t-il noté.

Browning, un producteur nominé aux Oscars et lauréat du BAFTA Film Award, a été embauché en mars 2021.

Dans une déclaration obtenue par People, Browning a écrit au moment de la nouvelle opportunité : “Dès le moment où ils ont partagé leur vision d’Archewell en tant que société de production mondiale qui mettra en lumière diverses voix et partagera des histoires édifiantes, j’ai su que je voulais aider avec cette une opportunité unique… C’est une entreprise passionnante à démarrer.”

Taylor n’a été confirmé qu’il a rejoint Archewell il y a moins d’un an, selon Variety. Elle avait auparavant travaillé chez Sony Pictures Entertainment.

Ni Browning ni Taylor ne seront remplacés, car leurs postes ont été dissous.

Ce n’est pas la première fois qu’un membre du personnel du duc ou de la duchesse de Sussex quitte son poste en peu de temps. Lorsque Taylor a été annoncée à la tête du marketing en 2021, Catherine St-Laurent a été annoncée comme étant passée à un poste de conseillère principale, moins d’un an après avoir commencé son mandat de chef de cabinet.

Malgré la perte de Browning et Taylor, l’organisation a nommé Serena Regan à la tête des podcasts, en prévision d’une deuxième saison du podcast de Markle “Archetypes”, à reprendre. Regan a été embauché fin 2022.

De plus, la co-directrice exécutive Shauna Nep a été sollicitée pour travailler aux côtés du directeur exécutif James Holt pour “gérer le portefeuille philanthropique croissant de l’organisation à but non lucratif. Depuis 2018, Nep a occupé le poste de vice-président de la philanthropie chez SB Projects et a occupé de nombreux postes philanthropiques, notamment chez The Goldhirsh. Foundation and Fundamental Inc », explique le communiqué de presse.