Le prince Harry et Meghan Markle « rétrogradés » à nouveau sur le site Web de la famille royale

Au milieu des divisions au sein de la famille royale du Royaume-Uni et du récent décès de la reine Elizabeth II, le prince Harry et Meghan Markle ont été rétrogradés de leurs postes sur le site officiel de la famille royale, a rapporté Express news. Les photos du duc et de la duchesse de Sussex sont désormais classées en bas de la liste des membres de la famille royale, juste au-dessus du prince Andrew. Auparavant, alors que le couple royal travaillait au sein de la famille, leurs pages dédiées étaient répertoriées juste en dessous de celles du prince William et de Kate Middleton.

Le prince Harry et Meghan ont démissionné de leur statut de membres actifs de la famille royale en 2020 et ne sont depuis revenus au Royaume-Uni que quelques fois. “Megxit” était le terme infâme utilisé pour décrire la décision du couple de déménager en Californie, aux États-Unis, et de renoncer à leurs titres et fonctions royaux. Le couple a depuis fait face à un déluge de critiques, allant de misogynes à racistes.

Leur récente rétrogradation sur le site Web de la famille royale n’est pas une surprise. Auparavant, en janvier 2022, les profils du couple avaient été rétrogradés pour s’asseoir juste en dessous de la princesse Anne. Après son arrivée au Royaume-Uni, le prince Harry s’est vu interdire de porter son uniforme militaire pour les cérémonies officielles tenues en souvenir de feu la reine. Le duc de Sussex était le seul de la maison royale à ne pas être autorisé à porter son uniforme pour la majorité des cérémonies.

Cependant, le roi Charles lui a permis de porter l’uniforme pour la cérémonie funéraire proprement dite, mais à une condition: que le duc de Sussex ne puisse pas avoir les initiales de sa défunte grand-mère sur son uniforme militaire. Selon les rapports, Harry avait tellement «le cœur brisé» qu’il a presque choisi de ne pas porter l’uniforme. Le couple était également assis au deuxième rang lors des funérailles du défunt monarque, plutôt que devant le reste de la famille royale.

