Le prince Harry et Meghan Markle réprimandent le reportage de la BBC sur le nom de bébé, reine

Le prince Harry et la duchesse Meghan ont-ils consulté sa grand-mère la reine avant de donner son surnom d’enfance, Lilibet, à leur nouvelle petite fille ?

Le conflit en cours du couple avec les médias britanniques et avec leurs détracteurs au sein du corps des courtisans de Buckingham Palace a poussé Harry et Meghan à publier mercredi une rare déclaration insistant – contrairement à un rapport de la BBC – qu’ils a fait discuter du nom du bébé avec la reine Elizabeth II avant que le nom ne soit annoncé.

Un porte-parole du couple a déclaré à USA TODAY que la reine l’avait soutenu lorsque le prince Harry avait partagé le nom avec elle à l’avance et que le couple n’aurait pas utilisé le nom si elle s’était opposée.

La BBC, qui a déjà été la cible de la colère de Harry à propos de son interview « trompeuse » et désormais minée de 1995 avec la princesse Diana, a rapporté mercredi que les Sussex n’avaient pas consulté Sa Majesté, citant une seule source anonyme du palais.

« La source a contesté les informations à la suite de l’annonce du nom que le prince Harry et Meghan avaient parlé à la reine avant la naissance », a déclaré la BBC.

L’histoire reste sur le site Web de la BBC, tout comme les tweets du journaliste Jonny Dymond à ce sujet.

L’un des thèmes persistants de la relation de Harry et Meghan datant de 2016 est leur colère croissante contre les médias britanniques, en particulier les tabloïds, qu’ils ont cités comme l’une des raisons pour lesquelles ils ont quitté le Royaume-Uni en 2020 et ont déménagé en Californie.

Ils ont accusé les médias de racisme (plus récemment dans leur interview révélatrice avec Oprah Winfrey en mars) et ont déposé plusieurs poursuites judiciaires au Royaume-Uni et aux États-Unis alléguant des intrusions abusives dans leur vie privée.

Jusqu’à présent, ils gagnent leurs combats juridiques. Meghan a récemment remporté une victoire majeure sur le Mail on dimanche lorsqu’un juge britannique a statué que le journal avait envahi sa vie privée et violé ses droits d’auteur lorsqu’il a publié une lettre privée qu’elle a écrite à son ex-père en 2018.

Le nouveau bébé de Harry et Meghan, le deuxième enfant Sussex et le premier arrière-petit-enfant de la reine (elle en a maintenant 11 avec un 12e en route) à naître citoyen américain, est arrivé le 4 juin à Santa Barbara, où les Sussex ont été vivant avec son premier enfant Archie, 2 ans, depuis l’été dernier.

Harry et Meghan ont annoncé sur le site Web de leur fondation que le bébé s’appellerait « Lili », abréviation de Lilibet, ce que la reine s’appelait lorsqu’elle était toute petite et ne pouvait pas prononcer Elizabeth. Il a été adopté par sa famille proche, y compris son grand-père, son père et son mari, comme son surnom en grandissant.

L’autre nom de Lili, Diana, est en l’honneur de sa défunte grand-mère, la princesse Diana. Comme son frère Archie, son nom de famille sera Mountbatten-Windsor. Lili est huitième sur le trône après son frère et son père.

Aucun des deux enfants n’a le droit d’être appelé prince ou princesse maintenant, mais pourrait être une fois que leur grand-père, le prince Charles le prince de Galles, montera sur le trône.