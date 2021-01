Prince Harry et Meghan Markle disent au revoir à la vieille année et bonjour à la nouvelle.

Le duc et la duchesse de Sussex ont terminé 2020 en publiant « une lettre pour 2021 » sur le tout nouveau site web de leur fondation Archewell. En plus de la lettre, le couple a partagé des photos d’enfance d’eux-mêmes avec leurs mères. Une photo, par exemple, montrait Harry assis sur les épaules du défunt princesse Diana tandis qu’un autre instantané montrait Meghan souriant aux côtés Doria Ragland.

«Je suis le fils de ma mère. Et je suis la mère de notre fils», ont écrit Harry et Meghan, faisant référence à leur fils de 19 mois. Archie Harrison. « Ensemble, nous vous apportons Archewell. Nous croyons au meilleur de l’humanité. Parce que nous avons fait l’expérience de la compassion et de la gentillesse, de la part de nos mères et des étrangers. »

Le duo a admis « qu’il peut être facile de perdre de vue cette » perspective, en particulier « face à la peur, à la lutte et à la douleur ». Cependant, ils ont réitéré leur engagement à apporter du bien au monde.

«Ensemble, nous pouvons choisir le courage, la guérison et la connexion», ont-ils poursuivi. « Ensemble, nous pouvons choisir de mettre la compassion en action. »

Ils ont ensuite encouragé leurs partisans à faire leur part. «Nous vous invitons à nous rejoindre», ont-ils poursuivi. « Alors que nous construisons un monde meilleur, un acte de compassion à la fois. »