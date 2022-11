Le prince Harry et Meghan Markle remercient Elton John lors de son concert d’adieu au Dodger Stadium

Meghan Markle et le prince Harry ont surpris les spectateurs lors du dernier spectacle d’Elton John dimanche soir avant sa retraite.

Le duc et la duchesse de Sussex ont remercié John d’avoir “été un ami” pour eux, leurs enfants et la défunte mère de Harry, la princesse Diana, dans un message préenregistré.

“Salut Elton, nous voulions juste vous féliciter”, a déclaré Markle dans la vidéo, selon le magazine People.

“Et merci d’avoir diverti tout le monde pendant tant de décennies”, a ajouté Harry. “Merci d’être l’ami que tu étais pour ma mère, merci d’être notre ami. Merci d’être l’ami de nos enfants et merci de divertir les gens du monde entier.”

“Même si c’est officiellement votre retraite, ce ne sera pas votre dernier concert, nous le savons. Mais nous vous aimons et félicitations pour votre incroyable carrière”, a-t-il conclu.

Le prince Harry et Markle sont depuis longtemps amis avec John. Le musicien s’est produit lors du mariage du couple en 2018.

Le concert, diffusé en direct sur Disney +, était le dernier d’une aventure de trois nuits au stade (et son 103e spectacle dans la région de Los Angeles, a-t-il déclaré à la foule). La tournée Farewell Yellow Brick Road a commencé en septembre 2018 avec la première des plus de 300 dates prévues. Il a été suspendu en 2020 en raison de la pandémie de COVID et a repris en 2021.

Pour le concert de dimanche soir au stade Dodger, John a été rejoint par les musiciens Brandi Carlile, Kiki Dee et Dua Lipa.

La foule de plus de 50 000 personnes a hurlé en ce moment dans les dernières minutes du dernier concert nord-américain d’une tournée que John dit être sa dernière.

“Je veux passer du temps avec ma famille parce que j’aurai 76 ans l’année prochaine, a-t-il déclaré. Je veux les faire sortir et vous montrer pourquoi je prends ma retraite.”

Il a embrassé et embrassé son mari, David Furnish, tandis que ses deux fils, Zachary, 11 ans, et Elijah, 9 ans, portant des vestes assorties des Dodgers qui lisaient “Elton” dans le dos, saluaient joyeusement la foule.

John a ensuite fait irruption dans “Goodbye Yellow Brick Road”, l’inévitable chanson finale qui a donné son nom à la tournée.

En janvier, John se rend en Australie et en Nouvelle-Zélande, puis en Grande-Bretagne et en Europe. Il devrait terminer en Suède en juillet, bien qu’il ait clairement indiqué qu’il n’avait fini que de voyager, pas de faire de la musique.

