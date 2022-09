NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Harry et Meghan Markle ont rejoint la famille royale alors que le cercueil de la reine Elizabeth II a été reçu au palais de Buckingham mardi après avoir quitté la station RAF Northolt Airforce à Ruislip, en Angleterre.

La reine Elizabeth II est décédée jeudi à l’âge de 96 ans. Elle était le monarque au règne le plus long de l’histoire britannique et le deuxième monarque au règne le plus long de l’histoire du monde.

Le corbillard est arrivé sous les acclamations devant le palais de Buckingham alors que les rues de Londres étaient bordées de personnes en deuil.

Le prince William et Kate Middleton, récemment nommés prince et princesse de Galles, ont également été vus arriver au palais.

LE ROI CHARLES III REÇOIT LE CERCUEIL DE LA REINE ELIZABETH II AU PALAIS DE BUCKINGHAM À LONDRES

Meghan et Harry se sont assis sur le siège arrière alors qu’ils étaient conduits au palais avant l’arrivée du cercueil de la reine, qui reposera dans la salle Bow pendant la nuit jusqu’à ce qu’il soit transféré à Westminster Hall pour y reposer. Des centaines de milliers de personnes en deuil devraient défiler et rendre hommage à Sa Majesté avant ses funérailles officielles lundi.

Le duc et la duchesse de Sussex ont maintenant retrouvé le prince William et Kate à deux reprises depuis la mort de la reine jeudi et ont été surnommés les “Fab Four” à la suite d’une visite publique d’hommages floraux à l’extérieur du château de Windsor samedi.

LE PRINCE WILLIAM, LE LANGAGE DU CORPS DE KATE EST UNE “DIFFÉRENCE GIGANTIQUE” DU PRINCE “AFFECTUEUX” HARRY, MEGHAN: EXPERT

L’experte en langage corporel Tonya Reiman a déclaré en exclusivité à Fox News Digital qu’il y avait une “différence gigantesque” entre les couples, qui a commencé dans la façon dont “ils se sont approchés” et s’est poursuivie tout au long de la longue marche alors que Harry tenait amoureusement la main de sa femme pendant que le nouveau- nommé Prince et princesse de Galles a agi plus comme des “royals” avec une distance entre la paire.

“Les gens disaient, ‘Oh mon Dieu, tu vois combien il y a d’amour entre un couple [Harry and Meghan]mais l’autre couple [William and Kate] sont des membres de la famille royale. Ils sont habitués à ce genre de choses”, a déclaré Reiman.

Alors qu’ils se dirigeaient vers la foule, la “différence est vraiment évidente quand vous venez à Meghan” qui était chaleureuse et accueillante, offrant des câlins et parlant avec les membres du public comme s’ils étaient sa propre famille. À un moment donné, il semblait que Meghan avait promis d’apporter des fleurs au lieu de repos de la reine, mais un assistant a insisté pour que Markle remette les fleurs et continue de rencontrer les gens.

Reiman a commenté que les différences étaient plus évidentes que jamais lorsque Harry a couru pour ouvrir la portière de la voiture à Meghan tandis que William s’est tenu à l’écart pendant que Kate gérait la situation seule. “Vous devenez à l’aise avec ce que vous savez et attendez”, a-t-elle déclaré.

LE PRINCE WILLIAM, LE PRINCE HARRY, KATE MIDDLETON ET MEGHAN MARKLE, L’HISTOIRE RÉCENTE DES FAB FOUR’S ROCKY

“ William est juste complètement royal et a une personnalité “ne vous approchez pas trop de moi”. Donc je pense que Harry veut être la personne qui se rapproche, mais ne peut pas à cause de la façon dont il a été élevé. Il essaie, mais vous pouvez toujours voir qu’il y a quelque chose qui l’arrête et encore une fois, je ne pense pas que ce soit une chose consciente. Je pense qu’il essaie mais il ne peut pas. Quand tu regardes William, je pense que c’est plutôt ‘c’est la ligne que nous traçons dans le sable, et tu ne peux pas la franchir.'”

Le prince Harry a rompu son silence sur le décès de sa “grand-mère” dans un hommage écrit lundi dédié à la façon dont “globalement admirée et respectée” Sa Majesté était, avec “une grâce et une dignité inébranlables”.

Posté sur le site Web de la Fondation Archewell, le duc de Sussex a écrit : “Mamie, bien que cette dernière séparation nous apporte une grande tristesse, je suis éternellement reconnaissant pour toutes nos premières rencontres, depuis mes premiers souvenirs d’enfance avec vous, jusqu’à la première rencontre avec vous. fois en tant que commandant en chef, jusqu’au premier moment où vous avez rencontré ma femme chérie et étreint vos arrière-petits-enfants bien-aimés.”

La princesse Anne a publié sa première déclaration concernant la mort de sa mère. Elle a voyagé avec le cercueil de la cathédrale St Giles à l’aéroport d’Édimbourg, qui a ensuite été transporté par corbillard au palais de Buckingham.

“J’ai eu la chance de partager les dernières 24 heures de la vie de ma très chère mère. Ce fut un honneur et un privilège de l’accompagner dans ses derniers voyages”, a écrit la princesse royale. “Être témoin de l’amour et du respect manifestés par tant de personnes au cours de ces voyages a été à la fois humiliant et édifiant. Nous partagerons tous des souvenirs uniques. J’offre mes remerciements à tous ceux qui partagent notre sentiment de perte.”

“On nous a peut-être rappelé à quel point sa présence et sa contribution à notre identité nationale nous tenaient pour acquises”, a-t-elle ajouté. “Je suis également très reconnaissant du soutien et de la compréhension offerts à mon cher frère Charles alors qu’il accepte les responsabilités supplémentaires de The Monarch.”