Le prince Harry et Meghan Markle réfléchissent aux traditions familiales d’Halloween

Harry raconte également l’incident d’Halloween dans ses mémoires Spare

Depuis le début de leur idylle, Halloween est devenue une fête chérie pour le prince Harry et Meghan Markle.

Leur premier Halloween ensemble en 2016 a été marqué à la fois par une célébration et par un tournant important dans leur relation. Le couple a assisté à une soirée à thème à Toronto avec la princesse Eugénie et Jack Brooksbank, mais leur joyeuse soirée a été éclipsée par un appel téléphonique « dévastateur » qui allait tout changer.

Malgré cette expérience difficile, Halloween continue de garder des souvenirs spéciaux pour eux, surtout maintenant qu’ils ont des enfants avec qui célébrer.

Dans leur biographie Finding Freedom, les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand décrivent comment le couple a passé une soirée « parfaite » à Soho, où une fête d’Halloween battait son plein.

Ils notent : « Ils n’avaient surtout pas envie de passer le week-end d’Halloween cachés, car il y avait beaucoup de choses à célébrer. Après quatre mois de relation, ils étaient fous amoureux et impatients de participer aux festivités de l’une de leurs vacances préférées. Le soir du 29 octobre, alors qu’Harry était en ville, le couple a décidé d’aller à une grande soirée costumée organisée à Soho House à Toronto.

Cependant, un journal avait découvert leur relation et devait publier un article le lendemain. Les auteurs écrivent : « Après environ un cocktail avant la fête, ils se sentaient tous les deux détendus, absorbés par l’esprit d’Halloween. C’était peut-être la soirée parfaite – jusqu’à ce qu’ils reçoivent un appel de l’un des assistants d’Harry au palais de Kensington. Ce n’était pas le cas. bonnes nouvelles. »

Harry raconte également l’incident dans ses mémoires Spare, déclarant que « tout est devenu sans objet » le lendemain de la fête lorsque la nouvelle de leur relation a été annoncée. Il explique : « Eh bien, nous nous sommes dit, en regardant nos téléphones avec anxiété, que cela finirait par arriver. En fait, nous avions été prévenus que cela allait probablement se produire ce jour-là. Nous avions été prévenus avant de partir. en route pour l’Apocalypse d’Halloween, qu’une autre apocalypse pourrait arriver. Une preuve supplémentaire que l’univers avait un mauvais sens de l’humour.

Malgré ces souvenirs, Halloween reste une fête très appréciée du couple, surtout maintenant qu’ils ont des enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet.

La duchesse de Sussex a partagé lors d’une apparition dans The Ellen DeGeneres Show comment les enfants se sont habillés pour l’occasion.

En repensant à 2021, Meghan a déclaré : « Nous étions à la maison et nous vous avons vu les gars, ce qui était génial. Mais non, nous voulions faire quelque chose d’amusant pour les enfants et puis les enfants n’étaient tout simplement pas intéressés du tout. Archie était un dinosaure. pendant peut-être cinq minutes. Pas même cinq minutes.

Ellen a ensuite raconté comment Harry avait convaincu Archie, qui avait alors deux ans, de porter son costume de dinosaure, en disant : « Finalement, Harry l’a convaincu de mettre la tête. Mais Lili était une mouffette… c’était tellement mignon. » Meghan a ajouté: « Elle était une petite mouffette. Comme Flower de Bambi. »