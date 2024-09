Le prince Harry et Meghan Markle publient une nouvelle déclaration à l’approche d’une date clé

Le prince Harry et Meghan Markle ont publié une nouvelle déclaration avant les élections américaines.

Le duc et la duchesse de Sussex ont exhorté les Américains à s’inscrire pour voter avant la date limite à venir.

« Grâce à l’outil efficace de rédaction de lettres de Vote Forward, notre équipe a rédigé des lettres personnalisées encourageant les électeurs non inscrits à franchir une étape cruciale : s’inscrire pour voter.

Dans une déclaration publiée sur leur site Web Archewell, ils ont déclaré : « En l’honneur de la Journée nationale d’inscription des électeurs, l’équipe de la Fondation Archewell s’est réunie pour une activité bénévole significative visant à soutenir et à responsabiliser nos communautés.

« Voter n’est pas seulement un droit ; c’est un moyen fondamental d’influencer le destin de nos communautés.

« À la Fondation Archewell, nous reconnaissons que l’engagement civique, quel que soit le parti politique, est au cœur d’un monde plus juste et plus équitable.

« En participant à des initiatives comme celle-ci, nous souhaitons amplifier le message selon lequel chaque voix compte. »

La déclaration du couple avant les élections américaines intervient quelques heures après que Harry a confirmé sa prochaine visite au Royaume-Uni.