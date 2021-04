Le PRINCE Harry et Meghan pourraient être de manière sensationnelle «abandonnés» de la famille royale lors d’une rationalisation de la monarchie, dit un expert.

La célèbre biographe royale Angela Levin affirme que le prince de Galles est sur le point de «réduire la monarchie» à l’avenir pour économiser de l’argent.

Meghan et Harry font face à être « abandonnés » de la famille royale, prétend-on Crédits: Getty

Le Mail Online rapporte qu’une version allégée ne pourrait voir que Charles, Camilla, William, Kate, les princes George et Louis et la princesse Charlotte en tant que membres de la famille royale.

D’autres peuvent être incités à rechercher d’autres moyens de subvenir à leurs besoins et pourraient finir par perdre leurs titres et patronages très appréciés.

Mme Levin a déclaré à talkRADIO: « Le prince Charles voulait depuis très longtemps réduire la monarchie pour réduire les coûts et faire en sorte que les gens valent l’argent qu’ils ont obtenu du contribuable.

«J’imagine que cela pourrait être le moment où Harry et Meghan seront abandonnés de la famille royale.

«Je pense que le bord extérieur, que la reine a voulu garder ensemble pendant très longtemps pour des raisons sentimentales, qui à son âge, elle ne voulait pas vraiment particulièrement un changement qui, je pense, est compréhensible.

« Mais il veut changer et je pense qu’il le fera. »

Les affirmations viennent après qu’un autre expert a déclaré qu’Harry aurait du mal à « guérir les blessures » avec sa famille car Charles et William craignent que les conversations qu’ils ont avec lui « fuient immédiatement ».

Le commentateur royal Phil Dampier a déclaré qu’il serait difficile pour les proches de Harry de lui parler ouvertement après que des détails de conversations privées aient été divulgués.

Le prince de Galles est sur le point de « réduire la monarchie », selon un biographe royal Crédits: Getty

Une version allégée pourrait ne voir que Charles, Camilla, William, Kate, les princes George et Louis Princess Charlotte en tant que membres de la famille royale Crédits: Getty Images

Il est entendu que William et Charles ont choisi de parler ensemble au duc de Sussex après les funérailles de Philip, craignant que la discussion ne soit « mal interprétée ».

Et M. Dampier a déclaré: « L’une des grandes craintes de Charles et Williams est que toutes les discussions qu’ils ont avec Harry soient immédiatement divulguées.

« Ils craindront que s’ils entrent dans les détails, la prochaine chose qu’ils sauront sera dans le domaine public, ce qui rendra extrêmement difficile la guérison des blessures à long terme. »

Harry passa du temps avec son père et son frère après les funérailles de Philip. Cependant, on prétend que peu de progrès ont été réalisés et que les relations restent glaciales.

M. Dampier a déclaré: «Je doute que la conversation qu’ils aient eue ait été plus que des premiers pas provisoires pour essayer de réparer leurs relations après l’interview d’Oprah Winfrey.

«Mais tout de même, avant d’entrer dans les détails, ils craindront que tout ce qu’ils disent ne soit divulgué.

«Harry et Meghan semblent avoir tout ce dont ils pourraient avoir besoin ou avoir besoin.

Harry est retourné au Royaume-Uni pour les funérailles de son grand-père – mais il a été rapporté que peu de progrès avaient été accomplis pour réparer la fracture avec son frère et son père. Crédits: Getty

Les relations seraient tendues entre le duc de Sussex et ses proches Crédits: Getty

«Ils ont une belle maison en Californie, ils ont un fils, une fille sur le chemin, ils ont les moyens de gagner beaucoup d’argent, ils ont une plate-forme.

«Donc je ne suis pas tout à fait sûr de ce qu’ils veulent, mais j’aurais pensé que la seule chose qu’Harry voudrait serait de réparer sa relation avec sa famille.

Les retombées de la conversation du couple avec Oprah se poursuivent bien plus d’un mois après sa diffusion.

William aurait du mal à aller de l’avant après l’interview télévisée, au cours de laquelle ils ont accusé un haut royal d’avoir fait un commentaire raciste et affirmé que Kate Middleton avait fait pleurer Meghan.

Harry a également déclaré que son frère et son père étaient « piégés » par la monarchie – et a déclaré que sa relation avec William était devenue une relation « spatiale ».

Le bouleversement se serait aggravé après que le copain de Meghan eut révélé que les discussions entre William et Harry à la suite de l’interview d’Oprah n’étaient pas « productives ».

Gayle King a déclaré à une émission de télévision américaine qu’elle avait parlé à Meghan et Harry après la diffusion de la conversation – et a révélé que le duc de Sussex avait été impliqué dans une conversation difficile avec son frère et son père.

Le commentateur royal Russell Myers a déclaré à Lorraine d’ITV: « Charles et William sont toujours très blessés. »

Au cours de la conversation d’Harry avec Oprah, il a déclaré que la relation qu’il avait avec son frère William était désormais une relation « spatiale ». Crédits: Getty

Meghan n’est pas revenue pour les funérailles car on lui a conseillé de ne pas voyager, mais elle aurait parlé à son mari tous les jours pendant qu’il était au Royaume-Uni. Crédit: AP

Pendant ce temps, M. Dampier a déclaré que les fuites contrastaient complètement avec les demandes répétées de confidentialité de Meghan et Harry.

Et réparer les relations sera « extrêmement difficile » à moins que le couple arrête « de mener des négociations à travers les médias publics », a-t-il déclaré.

« Lorsqu’il s’agit de ses relations avec sa propre famille, l’intimité semble disparaître », a-t-il déclaré.

La commentatrice royale Angela Levin a déclaré plus tôt au Sun que toute conversation privée avec le couple apparaîtrait sur les réseaux sociaux ou dans la presse « en un rien de temps ».

« Je pense que la famille royale serait folle de parler à Meghan et Harry », a-t-elle déclaré.

« En peu de temps, il serait publié dans les magazines et sur les réseaux sociaux. »

Et elle a affirmé que le couple était « obsédé par le monde » – et la vie privée est « la dernière chose qu’ils veulent ».

Meghan et Harry ont fait face à une énorme attention des médias du monde entier, malgré leur démission en tant que membres de la famille royale et leur déménagement à Los Angeles.

Des millions de personnes dans le monde seront désespérées de voir la famille réunie – avec des photos de Kate, William et Harry parlant après les funérailles, suscitant l’espoir que la querelle apparente est enfin terminée.