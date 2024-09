Le prince Harry et Meghan Markle perdent le contact dans un monde « à haute énergie »

Le prince Harry et Meghan Markle auraient sous-estimé Hollywood, selon un expert,

Le duc et la duchesse de Sussex n’ont pas compris ce qu’impliquait la réalisation du rêve américain et ont développé des « fissures » dans leur propre système.

L’historien royal Hugo Vickers a déclaré au Sun : « Je pense qu’il y a toujours eu un certain nombre de fissures en train de se développer.

« Évidemment, ils ont passé un bon moment au début. Mais le problème, c’est que c’est ce monde compétitif et très énergique dans lequel ils évoluent désormais qui est très, très difficile à gérer.

« Et je suis sûr qu’elle a déjà eu une certaine expérience de ce genre. Je ne sais pas quelle était l’expérience du prince Harry. »

Ses commentaires interviennent après qu’une source haut placée a révélé que Meghan Markle avait « terrifié » le personnel qui l’entourait.

Il dit : « Je suis sûr que c’est une de ces situations où, probablement, quand les choses vont bien, ils sont très généreux… et ils se souviennent de leurs anniversaires, et ils leur envoient des petits cadeaux et tout ce genre de choses, mais quand les choses deviennent stressantes, c’est là que vous voyez le vrai côté des choses.

M. Vickers ajoute : « J’ai bien peur de pencher plutôt du côté de la pensée selon laquelle elle est difficile, et ce n’est pas bon signe si vous n’êtes pas capable d’être bon avec votre personnel, vous savez que vous avez des ennuis. »