Le prince Harry et Meghan Markle passant d’un SUV protégé à un taxi au milieu d’une poursuite n’ont aucun sens  »: expert en sécurité

Le prince Harry et Meghan Markle passant d’un SUV protégé avec chauffeur à un taxi de New York lors d’une poursuite présumée impliquant des photographes paparazzis mardi soir n’a « aucun sens », a déclaré mercredi un expert en sécurité à Fox News Digital.

« Cela n’a aucun sens », a déclaré le président d’AllSTAR Security, Mark Selden, à Fox News Digital lors d’un entretien téléphonique. « Complètement aucun sens. « Vous êtes dans un environnement protégé. Vous êtes avec votre sécurité. »

Les Sussex et la mère de Meghan, Doria Ragland, ont été poursuivis dans leur voiture par des photographes après un événement caritatif à New York mardi soir, se réfugiant brièvement dans un poste de police avant d’être emmenés dans un taxi jaune.

« Ils se trouvaient dans un poste de police, qui est l’environnement le plus sûr dans lequel ils pouvaient se trouver », a ajouté Selden. « Et c’est là qu’ils auraient dû rester dans un environnement sûr, ils n’auraient jamais dû partir. »

PROWLER ARRÊTÉ À L’EXTÉRIEUR DE MEGHAN MARKLE, LA MAISON DE MONTECITO DU PRINCE HARRY

Un porte-parole du couple royal a déclaré à Fox News Digital : « La nuit dernière, le duc et la duchesse de Sussex et Mme Ragland ont été impliqués dans une poursuite en voiture presque catastrophique aux mains d’un cercle de paparazzi très agressifs.

« Cette poursuite incessante, qui a duré plus de deux heures, a entraîné de multiples quasi-collisions impliquant d’autres conducteurs sur la route, des piétons et deux agents du NYPD (New York Police Department) », a déclaré le porte-parole.

La voiture du couple s’est arrêtée dans un poste de police à environ 18 pâtés de maisons d’où ils ont assisté aux Women of Vision Awards au Ziegfeld Ballroom à Midtown Manhattan et ont finalement pris un taxi jaune à partir de là.

Sukhcharn Singh, le chauffeur de taxi, a déclaré à l’Associated Press que c’était l’un des gardes de sécurité privés de Markle et Harry qui l’avait signalé alors qu’il conduisait sur la 67e rue près du poste de police.

Le couple a passé plusieurs minutes à la gare, attendant que la situation se calme. Une fois en sécurité, ils sont partis dans un taxi, a déclaré à l’Associated Press un responsable, qui n’était pas autorisé à parler publiquement de l’affaire et l’a fait sous couvert d’anonymat.

Selden, qui travaille à New York, a déclaré qu’il aurait conseillé d’avoir au moins deux gardes de sécurité car ils n’en auraient eu qu’un pendant le déménagement du taxi, ajoutant que le déménagement dans le taxi a mis les Sussex dans « une position dangereuse ».

« Si je comprends bien, ils étaient avec un agent de sécurité d’après ce que j’ai lu, prétendument. Et, vous savez, un agent de sécurité n’est évidemment pas suffisant pour les anciens membres de la famille royale ou les membres de la famille royale qu’ils sont. »

Le chauffeur de taxi a déclaré que les paparazzi « nous suivaient tout le temps », bien qu’il ait dit qu’il n’appellerait pas cela une poursuite. « Ils n’ont pas dit grand-chose », a déclaré Singh. « Ils m’ont juste demandé mon nom, puis Harry m’a dit merci et bonne journée. »

« Ils m’ont donné 50 dollars » pour un tarif de 17 dollars, a-t-il déclaré à l’AP. « Je veux dire, quand je fais le tour du pâté de maisons, c’est plus que suffisant. »

Le chauffeur de taxi a déclaré à l’AP que Markle et Harry étaient sur le point de donner leur destination lorsqu’un camion à ordures a bloqué leur chemin, et à la place, l’un des membres de la famille royale lui a dit de retourner au commissariat et lui a donné un généreux pourboire.

LE PRINCE HARRY, LE REPRÉSENTANT DE MEGHAN MARKLE REFUSE QUE LE COUPLE A DEMANDÉ LA « VIE PRIVÉE » : « RÉCIT DÉFORMÉ »

Selden a également déclaré qu’il pensait que l’affirmation selon laquelle la poursuite présumée avait duré deux heures dans la ville n’avait aucun sens pour lui.

« Cela n’a aucun sens pour quelqu’un qui est un New-Yorkais », a-t-il déclaré. « Vous auriez pu vous rendre à un poste de police en 15 minutes n’importe où à New York, vous auriez pu vous rendre dans une caserne de pompiers, vous rendre dans un bâtiment gouvernemental. Tu aurais pu aller dans un hôtel où [the paparazzi] aurait pu être mis en lock-out. Tu aurais pu aller n’importe où. Vous auriez pu être dans une situation beaucoup plus sûre, sans parler de courir à travers New York en voiture. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Il a dit qu’il était familier avec les poursuites de paparazzi à cause de son travail protéger les dignitaires, les célébrités et les hommes d’affaires.

« Lorsque vous êtes quelqu’un qui est aux yeux du public, vous serez toujours un peu conscient qu’il y aura des paparazzis qui vous regarderont. Cela fait partie de votre travail », a-t-il expliqué, « mais en même temps, si vous vous mettez dans une situation dangereuse, vous devez savoir comment vous mettre en sécurité et votre sécurité, c’est leur travail de le savoir. »

L’ancien agent des services secrets Dan Emmett a déclaré à Fox News que les Sussex auraient besoin de « plus de soutien policier » s’ils envisageaient de rester aux États-Unis.

« Je pense que s’ils restent dans ce pays, ils continueront d’attirer ce type d’attention de la part des médias, des paparazzi », a-t-il déclaré à Neil Cavuto de Fox News. « Ils vont devoir obtenir un peu plus de soutien policier. Si vous entourez le véhicule de policiers, vous n’allez pas avoir ce genre de situation. »

Il a ajouté qu’au cours des trois années où il a servi dans le bureau extérieur des services secrets de New York, « je ne crois pas qu’il y ait jamais eu de poursuite à grande vitesse qui ait duré deux heures. Vous pouvez en fait traverser les cinq arrondissements de New York en deux heures. »

Il a déclaré que davantage de vidéos ou d’autres preuves devraient être révélées pour rendre cette affirmation plus crédible. « Je trouve également très peu probable que cela se soit produit pendant deux heures et que le NYPD n’ait procédé à aucune arrestation. Pour moi, cela semble la partie la plus bizarre de l’histoire », a ajouté Emmett.

Selden a fait écho à la déclaration d’Emmett en disant: « Je ne peux pas imaginer courir dans New York pendant deux heures et ne pas trouver la sécurité me dépasse. Je veux dire, vous pouvez entrer dans un hôtel, vous pouvez entrer dans un immeuble, vous pouvez entrer dans un immeuble de la Cinquième Avenue, et ils fermeront la porte derrière eux et vous mèneront en lieu sûr… Je veux dire, il y a des immeubles dans lesquels vous pouvez entrer et qui vous mettront à l’abri. Je veux dire, partout à New York.

L’incident a également été un rappel de l’accident de voiture mortel de la princesse Diana à la suite d’une poursuite de paparazzi à grande vitesse à Paris en 1997, bien que dans ce cas, selon la police, personne n’ait été blessé.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le NYPD a déclaré à Fox News Digital que les photographes « ont rendu leur transport difficile », mais ils sont arrivés à destination en toute sécurité et aucune arrestation n’a été effectuée.

Les autorités examinent également les images des caméras de circulation et les images de sécurité pour « reconstituer ce qui s’est passé », a déclaré une source des forces de l’ordre à Fox News Digital.

Lauryn Overhultz et Haley-Chi-Sing de Fox News Digital ainsi que l’Associated Press ont contribué à ce rapport.