Le prince Harry et Meghan Markle partagent des détails intimes sur leurs premières rencontres dans les docuseries ‘Harry & Meghan’

Le prince Harry et Meghan Markle ont immédiatement partagé des détails intimes sur les premières étapes de leur relation dans les nouvelles docuseries de Netflix, “Harry & Meghan”.

La scène d’ouverture a commencé par une note indiquant que les membres de la famille royale “ont refusé de commenter” le contenu vu dans la série. Netflix a également noté que toutes les interviews avec Meghan et Harry se sont terminées en août, avant la mort de la reine Elizabeth.

Le premier épisode mettait en vedette Harry à l’aéroport d’Heathrow le jour du tristement célèbre “Megxit”, lorsque le couple s’est retiré de ses fonctions royales supérieures en 2020.

“Je ne sais même pas par où commencer”, se filme Markle, en Californie, au bord des larmes.

Le prince a révélé dans le premier épisode qu’il avait rencontré Markle via Instagram au cours de l’été 2016. Ils sortaient “secrètement” depuis juillet 2016, mais n’ont rendu public leur relation qu’en octobre.

De nombreux amis du couple, y compris le copain de polo de Harry, Ignacio “Nacho” Iglesias, ont fait des apparitions dans le premier épisode, attestant à quel point Markle et Harry étaient “amoureux” depuis leur première rencontre.

Le premier épisode des docuseries évoquait la relation de Harry avec sa mère, feu la princesse Diana, et comment il se souvient que son enfance avait été « grouillante de paparazzi ».

Harry a partagé que Diana avait été “trompée” en donnant l’interview Panorama bien connue où elle a partagé son expérience en tant que membre de la famille royale. Harry a dit que sa mère avait été “harcelée” alors qu’elle était mariée à l’actuel roi d’Angleterre – le roi Charles – mais cela n’a fait qu’empirer une fois qu’ils se sont séparés.

“Ne réagissez pas. Ne vous en nourrissez pas”, a déclaré Harry, c’était le conseil qu’il avait reçu lorsqu’il était enfant sur la façon de gérer les paparazzi.

Le duc de Sussex a mentionné que le traitement que sa défunte mère avait reçu était similaire à celui auquel sa femme était confrontée avec les médias.

Harry a déclaré qu’il était conscient qu’il y avait beaucoup de gens qui n’étaient pas d’accord avec la façon dont il s’était éloigné des responsabilités royales en 2020, mais a souligné qu’il “essayait de protéger” sa famille.

À la fin du premier épisode, Harry a partagé qu’il était “naïvement” entré dans sa relation publique avec Markle en octobre 2016.

Avant la sortie des docuseries très attendues, le couple a fait face à un contrecoup après avoir inclus un clip où Harry et Markle ont affirmé qu’ils étaient traqués par des paparazzi s’est avéré être un vieux cliché de la première londonienne de “Harry Potter” – qui a pris des années avant que le couple ne se rencontre.

Le Sun a rapporté que les photographes pointaient vraiment leurs appareils photo vers le casting de stars de “Harry Potter et les reliques de la mort : deuxième partie” à Trafalgar Square, Londres. L’événement a eu lieu en 2011, soit cinq ans avant que le prince et l’ancienne actrice américaine ne se rencontrent en 2016.

Mardi soir, Markle et Harry ont assisté au gala des prix Ripple of Hope 2022 à New York.

Le couple s’est retiré de ses fonctions de membres de la famille royale en 2020, déménageant en Californie pour élever leur fils, Archie, et sa fille Lilibet.

Les trois premiers épisodes de la série sont sortis jeudi, le volume II faisant ses débuts le 15 décembre.