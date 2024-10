Le prince Harry et Meghan Markle ont rendu Beckhams furieux avec une énorme erreur | Royale | Nouvelles

« D’après tout ce que j’ai entendu, lui et sa femme Victoria n’ont pas été impressionnés par la manière dont Harry et Meghan se sont comportés.

S’adressant à l’émission confidentielle du Daily Mail Palace, M. Eden a déclaré : « Cela dit qu’il (David) veut être associé à la royauté, et c’est également intéressant dans le contexte du prince Harry parce que Beckham a été de bons amis avec lui dans le passé. . Il a assisté au mariage de Harry et Meghan.

L’expert royal et journaliste Richard Eden affirme que le récent travail du prince William avec David Beckham montre que l’ancien footballeur s’est rangé du côté des Windsor face à Harry et Meghan.

David et Victoria Beckham sont « horrifiés » par les critiques du prince Harry et de Meghan Markle à l’égard de la famille royale, a-t-on affirmé.

Les commentaires de M. Eden interviennent après que David ait aidé William à collecter des fonds pour le service London Air Ambulance plus tôt cette semaine.

« Les Beckham sont de plus en plus connus en Amérique, David a cette équipe de football à Miami. On pourrait penser qu’ils pourraient faire partie de la cour de Harry et Meghan… ce qui n’est vraiment pas arrivé. Ils ont clairement fait savoir qu’ils veulent s’aligner sur les Windsor. »

« Pour eux, la famille est tout. Ils sont très proches des parents et des familles. Cette idée d’aller à la télévision et d’attaquer leur famille… si vous parlez à un de leurs associés qui a dit cela les a horrifiés.

David a expliqué son implication dans la cause alors que lui et William rencontraient le personnel et l’équipage de la RAF Northolt.

Ils sont également montés à bord d’un hélicoptère et ont posé pour des photos afin de contribuer à la sensibilisation.

Ces dernières années, divers rapports ont affirmé que les relations entre les Sussex et les Beckham se seraient détériorées.

Une source a déclaré au Daily Mail : « David et Victoria accordent tous deux une grande importance à la famille et ne transformeront jamais leurs relations comme l’ont fait Harry et Meghan.

« La vérité est que Victoria n’a jamais vraiment aimé Meghan. Elle était amicale et accueillante avec elle mais ne se soucie pas de rester en contact. »