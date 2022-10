Le prince Harry et Meghan Markle ont refusé l’invitation de la reine à Balmoral à deux reprises, selon l’auteur: “Une source de regret”

Le prince Harry et Meghan Markle auraient décliné une invitation à voir la reine Elizabeth II à deux reprises avant le décès du monarque en septembre.

L’affirmation a été faite par la correspondante royale de Vanity Fair, Katie Nicholl, qui a écrit un nouveau livre intitulé, “Les nouveaux membres de la famille royale: l’héritage de la reine Elizabeth et l’avenir de la couronne.” Elle y détaille la sortie du duc et de la duchesse de Sussex de la famille royale britannique et son impact durable sur tous les côtés.

Nicholl a allégué que le couple avait été invité pour la première fois à l’été 2019 à passer un long week-end dans le domaine bien-aimé de la reine, Balmoral, en Écosse. Cependant, le couple aurait pris ses distances des mois avant d’annoncer officiellement son départ.

“La reine organisait traditionnellement un grand rassemblement pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants”, a déclaré Nicholl à Fox News Digital. “C’était toujours un week-end qu’elle attendait avec impatience. Et à cette occasion, les Sussex n’y sont pas allés. On m’a dit que cela n’aurait pas correspondu à leur récit à ce moment-là. Le récit était vraiment” c’est nous contre leur.’ Il y avait ce sentiment de séparation. Et peut-être que se présenter et jouer des familles heureuses n’aurait pas pu entrer dans ce récit.”

Dans son livre, Nicholl a allégué que les Sussex avaient choisi d’emmener leur fils Archie à Ibiza et dans le sud de la France, une décision qui “a soulevé des sourcils”. À l’époque, les rapports alléguaient que l’escapade coïncidait avec l’anniversaire de Markle le 4 août.

À ce moment-là, Markle, une ancienne actrice américaine, aurait été frustrée par le manque de soutien du palais. Nicholl a déclaré que le couple était “épuisé par l’examen minutieux de la presse, un racisme qu’ils estimaient être à la fois manifeste et caché, et le besoin primordial en tant que parents de protéger leur bébé”. La vie au Royaume-Uni était devenue “insupportable”.

“Selon un initié du palais, le couple a été ébranlé par l’expérience et de plus en plus préoccupé par la pêche à la traîne en ligne de Meghan, qui a connu une croissance exponentielle alors qu’elle se transformait de petite amie royale en nouvelle duchesse”, a écrit Nicholl. “Son éthique de travail, son style et sa confiance en soi ont conduit à un flux constant d’histoires négatives. Au début, elles concernaient son attitude envers le personnel du palais. Bientôt et plus alarmant, elles concernaient sa relation avec sa belle-sœur la Duchesse de Cambridge.”

“Il convient de souligner que Catherine a également dû tolérer une couverture médiatique désagréable et désobligeante pendant son mandat de petite amie et de fiancée royale, en particulier à propos de son éducation dans la classe moyenne et de l’ancien travail de sa mère en tant qu’hôtesse de l’air”, a-t-elle noté, se référant à Kate Middleton.

En 2020, le couple a annoncé qu’il se retirait en tant que membres seniors de la famille royale. Ils ont cité les intrusions des médias britanniques et les attitudes racistes envers la duchesse, 41 ans. Le couple a déménagé en Californie et a accueilli une fille nommée Lilibet en 2021.

“Je pense que ce qui est presque plus poignant que cet été 2019, c’est cet été lorsque la reine a également invité Harry et Meghan et les enfants à venir passer du temps avec elle à la fin de cet été”, a déclaré Nicholl. “Et ils n’ont pas pu y aller. J’imagine que cela pourrait bien être une source de regret pour le prince Harry.”

En février 2022, les avocats de Harry ont déclaré lors d’une audience au tribunal qu’il n’était pas disposé à amener ses enfants dans son pays natal car ce n’était pas sûr. Ils ont noté que l’homme de 38 ans voulait amener Archie et Lilibet, qui avaient près de 3 ans et 8 mois à l’époque, visiter son pays d’origine depuis les États-Unis, mais estimaient que ce serait trop risqué sans protection policière. Le prince avait lancé une contestation judiciaire du refus du gouvernement britannique de le laisser payer personnellement la protection de la police.

Les membres supérieurs de la famille royale bénéficient d’une protection policière financée par les contribuables. Cependant, les Sussex ont perdu cela lorsqu’ils ont démissionné en tant que membres de la famille royale et ont déménagé aux États-Unis.

En juillet 2022, un juge de Londres a statué que Harry pouvait traduire le gouvernement britannique en justice pour ses dispositions en matière de sécurité au Royaume-Uni. Une date n’a pas été fixée pour que l’affaire soit entendue.

En juin, le couple et leurs jeunes enfants se sont brièvement rendus au Royaume-Uni pour le jubilé de platine, qui commémorait les 70 ans de la reine sur le trône. Selon les rapports, Harry et Markle avaient espéré faire venir un photographe professionnel pour capturer le moment où la reine rencontrait son homonyme. Cependant, on pense que la suggestion a été rejetée par la reine car il s’agissait d’une réunion de famille privée. Aucune photo officielle de la reine rencontrant son arrière-petite-fille n’a été rendue publique.

Selon Nicholl, Harry ne voulait pas quitter la famille royale. Il avait espéré qu’il y avait un autre moyen de tout faire fonctionner.

“Quand Meghan est arrivée, je pense qu’à bien des égards, elle a été le catalyseur pour permettre à Harry d’explorer une autre voie”, a-t-elle expliqué. “Je pense que celui qu’il avait toujours envisagé, celui qui a toujours été une option attrayante [to] peut-être sortir de ce… bocal à poissons rouges de la royauté. Je ne pense pas qu’il ait jamais vraiment voulu partir. Je pense qu’il croyait vraiment qu’il y avait une troisième façon de faire cela. Et c’était une façon de représenter la reine tout en étant capable de vivre une vie financièrement indépendante. Mais bien sûr, cela n’a jamais fonctionné dans le passé. Il est peu probable que cela fonctionne parce qu’il y aura toujours un conflit, un conflit d’intérêts. Nous avons vu la reine agir assez rapidement pour s’assurer que cela ne se produise pas.”

Nicholl a déclaré que la reine avait clairement indiqué aux Sussex que “vous êtes soit à l’intérieur soit à l’extérieur – il n’y a pas d’entre-deux”. Elle a également affirmé que la reine était “profondément blessée par la décision de Harry de quitter sa famille et le pays”.

“En privé, la reine a confié à un ami proche qu’elle était épuisée par l’agitation de tout cela”, a déclaré Nicholl en citant sa source. “Elle était très blessée et m’a dit : ‘Je ne sais pas, je m’en fiche et je ne veux plus y penser.'”

Le monarque est décédé le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse. Elle avait 96 ans.

“Si vous faites partie de la famille royale, vous êtes soit dedans, soit vous êtes absent”, a déclaré Nicholl. “Ce qui m’a tant frappé au cours des jours qui ont précédé les funérailles de la reine, c’est qu’il était très évident que même si [King] Charles avait fait de grandes concessions pour inclure Harry et Meghan, ils étaient très périphériques. Leurs rôles maintenant en tant que membres de la famille royale sont périphériques. C’est pourquoi ils sont périphériques dans mon livre. Ils ne sont pas sur la couverture. Bien sûr, je couvre leur récit. Il serait impossible de ne pas le faire. Mais en termes d’avenir et de nouvelle famille royale, ce n’est pas Harry et Meghan.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.