Le prince Harry et Meghan Markle ont payé 2,4 millions de livres sterling pour la rénovation de Frogmore Cottage ET 18 mois de loyer après Megxit, révèlent les comptes

HARRY et Meghan ont payé 2,4 millions de livres sterling pour couvrir le coût de la rénovation de leur Frogmore Cottage ET 18 mois de loyer, peut-on révéler.

Le couple a quitté la maison classée Grade II et a remis les clés à la cousine Eugénie et à son mari Jack, mais les circonstances entourant leur accord financier sont restées secrètes.

Harry et Meghan ont payé 2,4 millions de livres sterling pour couvrir le coût de la rénovation de leur Frogmore Cottage Crédit : Rex

Il peut maintenant être révélé que le couple a payé cinq mois de loyer entre avril et août 2020 après avoir quitté ses fonctions royales.

Un mois plus tard, ils ont remis 2,4 millions de livres sterling supplémentaires qui couvrent la rénovation et le loyer jusqu’au 31 mars de l’année prochaine, lorsque leur bail actuel expirera.

Avec le couple maintenant dans un manoir Montecito de 11 millions de livres sterling avec leurs enfants Archie, deux ans et Lily, un mois, les initiés pensent qu’ils pourraient abandonner le chalet.

Buckingham Palace a déclaré qu’ils pensaient que les paiements représentaient une « bonne affaire pour la subvention souveraine et pour les deniers publics ».

Mais l’expert royal Phil Dampier a déclaré: « Cela ne me surprendrait pas s’ils ne renouvelaient pas le bail, que Harry se réconcilie ou non avec la famille royale.

« Sa vie est maintenant en Californie et je ne le vois pas souvent lui et Meghan revenir au Royaume-Uni.

Harry et Meghan ont payé cinq mois de loyer entre avril et août 2020 après avoir quitté la vie royale Crédit : AFP

Ils ont autorisé Eugénie et Jack, et leur nouveau-né August, à vivre dans le chalet Crédit : Getty

« Harry utilise l’endroit comme un crash pad lorsqu’il est ici pour certains événements et Eugeine et Jack voudront sans aucun doute leur propre endroit à l’avenir.

« C’est une très grande maison – et une maison chère – à avoir vide. »

Aucun autre versement n’a été payé et aucun n’est dû jusqu’en mars 2022, a indiqué le palais.

Une source royale de haut rang a déclaré: « Ils ont un permis d’occupation jusqu’à fin mars 2022.

« C’est l’accord qui est en place et qui est indiqué dans les comptes.

« Le duc et la duchesse de Sussex ont déclaré que le cottage Frogmore reste leur maison au Royaume-Uni. Je ne peux pas spéculer au-delà du 31 mars 2022. »

La source du palais a ajouté: « Les 2,4 millions que nous avons reçus du duc et de la duchesse de Sussex cette année, en plus des loyers, ont été bénéfiques à la subvention souveraine en raison de l’impact qu’elle a eu pour atténuer la réduction des revenus supplémentaires dont nous avons souffert. Il a apporté une contribution majeure.

Ils ont ajouté: « Le coût de la rénovation était de 2,4 millions de livres sterling. Le duc et la duchesse de Sussex ont payé 2,4 millions de livres sterling. Et nous sommes convaincus que sur la base de ce paiement, cela satisfait toutes leurs obligations actuelles.

Le chalet pittoresque se trouve dans le parc du château de Windsor Crédit : Rex

« Nous sommes absolument convaincus que cela reflète un bon, bon accord pour la marque souveraine. Et pour le contribuable.

« Nous soutenons que l’arrangement représente une bonne affaire pour la subvention souveraine et pour le contribuable. »

L’expert immobilier et investisseur Karl Edwards a déclaré que la reine faisait « clairement » une bonne affaire.

Il a déclaré: «La façon la plus simple d’expliquer cela est que la reine manque à 18 mois de loyer en échange d’une rénovation de 2,4 millions de livres sterling sur sa propriété.

« Nous ne savons pas à combien s’élèvent leurs paiements mensuels de loyer, ce qui rend impossible de calculer les chiffres exacts.

«Mais si, par exemple, le loyer était très cher de 20 000 £ par mois, Sa Majesté a mis en sac une rénovation de plusieurs millions de livres pour seulement 360 000 £.

« Elle est clairement la gagnante. »

Il a été révélé hier soir que le prince Charles avait donné aux Sussex et aux Cambridges une part de 4,45 millions de livres sterling – malgré les affirmations selon lesquelles Harry avait été «coupé financièrement» lorsqu’il a quitté la vie royale.

Harry, 36 ans, devrait s’isoler à Frogmore Cottage alors qu’il s’envole pour le dévoilement de la statue de la princesse Diana jeudi prochain au palais de Kensington.

Lui et Meghan ont permis à Eugénie et Jack, et à leur nouveau-né August, de vivre dans le cottage du château de Windsor.

Il a été divisé en deux pour permettre à Harry de s’isoler et de se distancer socialement pendant qu’il est en quarantaine.