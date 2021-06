Le prince Harry et Meghan Markle ont élu les membres de la famille royale les plus respectés après la reine par les jeunes Britanniques

PRINCE Harry et Meghan Markle ont été élus les membres de la famille royale les plus respectés après la reine, par les jeunes Britanniques.

Sa Majesté a dominé le sondage avec 25 pour cent des voix tandis que Harry est arrivé en deuxième position avec 22 pour cent.

Le prince Harry et Meghan Markle ont été élus membres de la famille royale les plus respectés Crédit : Getty

La reine se classe systématiquement en tête des sondages sur le royal le plus populaire mené par YouGov Crédit : Getty

Il était suivi de près dans le classement par sa femme Meghan avec 21%.

Le prince William et son épouse Kate Middleton ont quant à eux remporté 10 et 11% des voix, a rapporté Yahoolife.

Avant la première Journée de la santé mentale des jeunes, l’association caritative pour la santé mentale des adolescents stem4 a demandé à 1 000 adolescents et jeunes qui ils respectaient le plus dans différentes catégories.

Selon stem4, la raison la plus courante pour les électeurs d’admirer les personnalités publiques était qu' »elles sont courageuses et résistantes, et même lorsque les choses tournent mal et qu’elles sont critiquées, elles continuent ».

Ce raisonnement a été suivi par « ils défendent les droits des personnes et font de la société un endroit meilleur ».

Dans la catégorie des figures inspirantes, David Attenborough a été classé le plus populaire avec 54 pour cent – le plus élevé de tous ceux pour lesquels le groupe a voté.

FAIRE LEUR MARQUE

Harry et Meghan ont fait face à un contrecoup important après que leur conversation révélatrice avec Oprah Winfrey ait envoyé des ondes de choc à Buckingham Palace plus tôt cette année.

Meghan, 39 ans, a affirmé qu’Archie n’avait pas été fait prince après « des inquiétudes et des conversations » sur « à quel point sa peau serait foncée » à sa naissance.

Elle a également révélé qu’elle s’était sentie suicidaire après avoir rejoint la famille royale tandis que Harry a déclaré que son père et son frère étaient « piégés » dans la firme.

Oprah Winfrey a été saluée dans la catégorie « personnages inspirants » Crédit : Getty

Kate Middleton et le prince William sont arrivés sixième et septième du classement Crédit : Document – Getty

Ce n’était pas la première fois que la reine était en tête d’un tableau de popularité Crédit : Getty

Et dans son interview avec Dax Shepard sur le podcast Armchair Expert, le duc a affirmé que sa vie ressemblait au film The Truman Show et il se sent « plus libre » maintenant qu’il vit à LA.

Le Dr Nihara Krause, fondateur et directeur général de stem4, a déclaré : « Pour gagner le respect des jeunes d’aujourd’hui, vous n’avez pas besoin de gagner une fortune ou d’avoir une belle apparence.

« Il est bien plus important que vous fassiez preuve de bravoure, de résilience et de compassion pour les autres et pour la nature. »

Le Dr Krause a déclaré qu’il s’agissait « certainement » de qualités que la reine partageait avec d’autres noms de la liste – tels que David Attenborough et Marcus Rashford.

« Il est également significatif que bon nombre des personnes célèbres les plus admirées soient celles, comme Billie Eilish et le prince Harry, qui ont été ouvertes sur leurs propres problèmes de santé mentale.

« Les problèmes comme l’anxiété, la dépression et l’automutilation sont malheureusement très courants chez les jeunes et cela fait une énorme différence pour eux lorsque des personnalités publiques ont le courage de s’ouvrir. »

La princesse Diana a été citée comme une mention notable dans la catégorie des personnalités publiques, tandis que l’amie de Meghan et Harry, Oprah Winfrey, a été félicitée dans la catégorie « personnages inspirants ».

Harry et Meghan étaient généralement moins populaires parmi les personnes plus âgées Crédit : Getty