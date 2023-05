Le prince Harry et Meghan Markle ont bien fait de sauter le dernier gala de remise des prix: l’ancien garde du corps de la princesse Diana

L’absence de Meghan Markle aux Gracie Awards le 23 mai était une sage décision, selon l’ancien garde du corps de la princesse Diana.

Markle, qui a été nommé lauréat national des médias numériques pour la 49e remise des prix annuels, n’a pas fait d’apparition à la cérémonie à Los Angeles. Les Gracie Awards sont intervenus quelques jours seulement après que la duchesse de Sussex et son mari, le prince Harry, ont affirmé avoir été suivis par des paparazzi dans une « poursuite incessante » après avoir quitté un événement à New York.

Lee Sansum, qui a travaillé pour protéger la princesse Diana à l’été 1997 peu avant sa mort, a déclaré à Fox News Digital qu’il soutenait la décision de Markle de sauter l’événement.

« Les paparazzi auraient été fous », selon Sansum.

Sansum a été chargée de protéger la princesse Diana alors qu’elle sortait avec le producteur de films égyptien Dodi Fayed. Il a expliqué que parfois une poursuite pouvait être provoquée.

« Les gens vont provoquer une course-poursuite pour obtenir la photo », a-t-il déclaré. « Et ce n’est peut-être pas le caméraman, ou les caméramans, devrais-je dire. Mais bon, payons quelques voitures ici pour juste … être des leurres et juste pour leur donner vraiment quelque chose juste pour obtenir une réaction. »

« Ils veulent juste prendre un coup, un coup, qui a, ‘Oh Meghan a perdu l’intrigue.’ Alors… ils créent cet environnement. »

L’ancien garde du corps a en outre expliqué comment les paparazzi créeront parfois des situations pour obtenir leur « coup d’argent ».

« J’ai été dans cette situation où… les gens vont en tirer de l’argent, et ils doivent essayer de faire faire quelque chose de fou à la voiture ou même juste heurter quelque chose, vous savez, heurter une autre voiture. tu imagines ça ? »

« Le chauffeur de Meghan fuyant les paparazzi a frappé ce pauvre individu? »

« Si je lui avais donné des conseils de sécurité à ce moment-là, j’aurais dit: » Meghan, laisse tomber. Laissons cela mijoter. Laisse tomber. « »

Le couple royal, accompagné de sa mère, quittait le Prix ​​Femmes de vision le 16 mai, où Markle a été honorée pour son travail caritatif par la Fondation Mme, lorsqu’ils ont été poursuivis par des paparazzi.

Un porte-parole du prince Harry et Markle a déclaré à Fox News Digital : « La nuit dernière, le duc et la duchesse de Sussex et Mme Ragland ont été impliqués dans une poursuite en voiture presque catastrophique aux mains d’un cercle de paparazzi très agressifs. »

« Cette poursuite incessante, qui a duré plus de deux heures, a entraîné de multiples quasi-collisions impliquant d’autres conducteurs sur la route, des piétons et deux agents du NYPD. Bien qu’être une personnalité publique s’accompagne d’un niveau d’intérêt de la part du public, cela ne devrait jamais se faire au prix de la sécurité de quiconque. »

Selon l’observateur royal Omid Scobie, les paparazzis ont été confrontés à plusieurs reprises à la police alors qu’ils poursuivaient le couple royal, qui se dirigeait vers une résidence privée où ils séjournaient. Scobie a allégué sur Twitter que les photographes avaient conduit sur un trottoir, brûlé des feux rouges, fait marche arrière dans une rue à sens unique, photographié le couple en conduisant et bloqué illégalement un véhicule en mouvement.

Le prince Harry, Markle et sa mère sont « naturellement ébranlés mais reconnaissants que tout le monde soit en sécurité », a déclaré une source à Scobie.

Eric Adam, maire de New York s a critiqué l’incident « téméraire et irresponsable » lors d’une conférence de presse, mais a également déclaré qu’il avait « difficile de croire » qu’une « poursuite à grande vitesse de deux heures » se soit produite dans la ville densément peuplée en raison de la circulation, des piétons et des travaux de construction en cours. projets.

Et Julian Phillips, commissaire adjoint à l’information publique du NYPD, a déclaré: « Le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés à destination et il n’y a eu aucune collision, convocation, blessure ou arrestation signalée. »

