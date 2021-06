Le prince Harry et Meghan Markle ont averti de renforcer la sécurité après que quatre ours rôdaient près du manoir de LA

Le PRINCE Harry et Meghan Markle ont été avertis de renforcer la sécurité dans leur manoir de LA après que quatre ours aient été aperçus rôdant dans la région.

Le duc et la duchesse de Sussex ont été alertés des observations de bêtes noires près de leur domicile à Montecito, en Californie, au moment où Meghan est sur le point de donner naissance à leur deuxième enfant.

Le duc et la duchesse de Sussex vivent à Montecito, en Californie Crédit : AFP

Quatre ours noirs ont été repérés près de la maison de Meghan et Harry à LA Crédit : Getty

Un ours a tenté d’attaquer le poulailler d’un voisin le mois dernier, tandis que deux adultes ont été aperçus errant dans les collines de Santa Barbara.

Une mère a ensuite été aperçue avec deux oursons.

Un groupe de résidents, auquel appartiennent Harry et Meghan, a envoyé des e-mails les avertissant des dangers potentiels, rapporte The Mirror.

Sharon Byrne, patronne de l’association Montecito, a déclaré lors d’une réunion en ligne : « Nous avons surnommé l’ours mâle Carlos et maintenant il a une Carla pour l’accompagner.

« C’est le printemps, ils se sont réveillés et ils ont été vus ces deux dernières semaines.

« Un à l’extrémité est de Montecito et un à l’extrémité ouest en l’espace d’une journée.

« Nous avons également aperçu la maman ourse avec des oursons. »

La porte du domaine où vivent Harry et Meghan aux États-Unis Crédit : AFP

Harry et Meghan ont annoncé qu’ils attendaient leur deuxième enfant le 14 février Crédit : AFP

Le groupe a exhorté les habitants à congeler tous les déchets alimentaires afin de ne pas attirer les animaux, et également à acheter des poubelles résistantes aux ours.

Les gens ont également été invités à garder leurs poulets – dont Meghan et Harry en ont plusieurs – dans une zone sécurisée.

Les Sussex et leur petit-fils Archie ont emménagé dans leur bloc de neuf chambres et 16 salles de bains dans la riche communauté de Montecito au début du mois de juillet de l’année dernière.

Peu de temps après, un gros ours noir a été signalé à quelques mètres du domaine tentaculaire de la reine de l’émission de chat Oprah Winfrey.

Plusieurs autres ont été repérés depuis, le California Department of Fish and Wildlife blâmant les odeurs du nombre de poulaillers.

Le porte-parole Tim Daly a déclaré: « Ce n’est pas comme s’ils ne pouvaient pas se permettre des œufs frais, mais pour une raison quelconque, les gens pensent qu’ils ont besoin d’un poulailler et c’est ce qui attire l’ours. »

Le Sun a révélé en octobre que Carlos – le premier ours sauvage repéré dans la région – avait été sauvé de la mort.

Un local anonyme a officiellement demandé l’euthanasie de l’ours, mais la proposition a été rejetée par le California Department of Fish and Wildlife.

La duchesse devrait accoucher le 10 juin – ce qui aurait été le 100e anniversaire du prince Philip Crédit : Getty

L’entrée de la route menant au manoir du couple royal à LA Crédit : AFP

Montecito est une petite et riche ville balnéaire du comté de Santa Barbara, en Californie. Crédit : AFP

Les ours noirs pèsent jusqu’à 39 et peuvent atteindre plus de 500 livres. Ils peuvent également parcourir 15 miles pour trouver un repas.

Les attaques mortelles contre des humains sont rares aux États-Unis, mais en juin 2020, une jeune de 19 ans a été attaquée dans son jardin à Sierra Madre, au nord de Los Angeles.

Un sans-abri a également été attaqué dans la région l’année précédente.

En plus des ours, le duc et la duchesse ont été avertis l’année dernière qu’un puma était en liberté dans leur région.

Le gros chat, également connu sous le nom de couguar, a rugi contre un berger allemand de compagnie dans un jardin à moins de trois kilomètres du pad des Sussex.

AVERTISSEMENT OURS

Les dernières menaces surviennent alors que Meghan est sur le point de donner naissance à son deuxième enfant avec Harry.

Leur fille devrait naître le 10 juin – le jour de ce qui aurait été le 100e anniversaire du prince Philip, selon des sources aux États-Unis.

Les initiés royaux disent que les Sussex pourraient même nommer le petit Pip en clin d’œil au grand-père de Harry, Philip, décédé en avril à l’âge de 99 ans.

Ils envisagent également Lily d’après le surnom de la famille de la reine Lilibet, mais Diana est actuellement la favorite des bookmakers à 4-1.

Cela survient également alors que Meghan, future maman de deux enfants, est sur le point de devenir un auteur publié.

Son livre pour enfants The Bench est publié mardi, mais des exemplaires sont déjà vendus.

Elle l’a dédié à son mari Harry et à son fils Archie, affirmant qu’ils font faire son cœur « pompe-pompe », rapporte le Mail on Sunday.