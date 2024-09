Le prince Harry et Meghan Markle obtiennent de nouveaux titres à l’approche du 40e anniversaire du duc

Le prince Harry et Meghan Markle ont reçu de nouveaux titres deux jours avant le 40e anniversaire du duc, dimanche.

Selon un rapport de Hollywood Reporterselon le Courrier quotidienLa mère adorée d’Archie et de Lilibet a été surnommée « Duchesse difficile » par son personnel.

Le média, citant des sources, a affirmé que Meghan « rabaisse les gens, elle ne prend pas de conseils ».

Les initiés ont également décrit Meghan et Harry comme « tous deux de mauvais décideurs » qui « changent fréquemment d’avis » – Harry étant surnommé « une personne très, très charmante » et pourtant « un véritable facilitateur ».

Le rapport affirme également que Meghan était « absolument implacable » et qu’elle « se promenait comme un dictateur en talons hauts, furieuse et aboyant des ordres », ajoutant : « Je l’ai vue réduire des hommes adultes en larmes ».

Ces nouvelles déclarations surviennent deux jours avant le 40e anniversaire du prince Harry, dimanche.

Le fils cadet du roi Charles prévoit de célébrer son 40e anniversaire dimanche avec Meghan Markle et leurs enfants Archie et Lilibet en Californie, avant de partir en vacances avec un groupe de ses amis les plus proches.