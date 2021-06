Le prince Harry et Meghan Markle n’ont PAS demandé à la reine avant de nommer leur fille Lilibet, révèle une source du palais

MEGHAN Markle et le prince Harry n’ont PAS demandé à la reine de nommer leur fille Lilibet, a affirmé une source du palais.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor est née vendredi, partageant le doux surnom de la reine qui fait partie de sa famille depuis son enfance.

Meghan et Harry, photographiés ci-dessus avec leur fils Archie, n’ont pas demandé à la reine le nom de Lilibet, cela a été rapporté

Les proches de Meghan et Harry ont jusqu’à présent insisté sur le fait que les parents ont informé Sa Majesté de leur choix, une source affirmant que Harry « aurait mentionné » le nom.

Mais une source du palais a déclaré à la BBC que ce n’était pas le cas, et la reine n’a « jamais été interrogée » sur son utilisation.

Meghan et Harry ont donné une série d’entretiens à couper le souffle sur la famille royale au cours des derniers mois, débarquant le cabinet dans des pourparlers de crise brûlants avec leur conversation explosive avec Oprah Winfrey.

Mais bien que Harry ait parlé de sa relation tendue avec son père Charles, il a déclaré qu’il entretenait une relation « très bonne » avec la reine – et parlait régulièrement avec Sa Majesté par appel vidéo.

Le palais avait précédemment refusé de discuter du moment où la reine avait été informée de l’arrivée en toute sécurité de son dernier arrière-petit-enfant – ou si elle avait été informée du nom de Lili.

Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor, dont le deuxième prénom a été donné en mémoire de sa grand-mère la princesse Diana, est arrivée vendredi à 11h40 en Californie.

Une déclaration publiée sur leur site Web Archewell a déclaré: « Le 4 juin, nous avons été bénis par l’arrivée de notre fille, Lili.

« Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

« Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille. »

