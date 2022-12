Le prince Harry et Meghan Markle ne sont pas mentionnés dans le premier discours de Noël du roi Charles à la nation

Le PRINCE Harry et Meghan Markle n’ont pas été mentionnés dans le premier discours de Noël du roi Charles à la nation.

Le monarque, 74 ans, a partagé un hommage émouvant à sa “mère bien-aimée” la reine dans le message historique, qui a été diffusé aujourd’hui à 15 heures.

Le roi Charles a prononcé aujourd’hui son premier discours de Noël historique Crédit : AP

Mais, il n’y avait aucune mention de Meghan Markle et du prince Harry dans le discours Crédit : PA

Et bien que Charles ait couvert un certain nombre de sujets et abordé des membres de la famille royale, il n’a pas mentionné le duc et la duchesse de Sussex.

Le roi a reconnu que c’était maintenant une “période de grande difficulté” au milieu de la crise du coût de la vie, et “a rendu hommage” aux personnes charitables du monde entier.

C’est alors qu’il a mentionné le prince William.

Le roi a déclaré: “Une solidarité aussi sincère est l’expression la plus inspirante d’aimer notre prochain comme nous-mêmes.

“Le prince et la princesse de Galles ont récemment visité le Pays de Galles, mettant en lumière des exemples pratiques de cet esprit communautaire.”

Les 69 derniers discours de Noël ont été prononcés par feu la reine, et ce fut un moment historique pour Charles.

Dans l’émission, le roi a reconnu à quel point ce moment était spécial pour lui.

Il a déclaré: “Je me tiens ici dans cette magnifique chapelle de Saint-Georges au château de Windsor, si près de l’endroit où ma mère bien-aimée, feu la reine, repose avec mon cher père.

“Je me souviens des lettres, cartes et messages profondément touchants que tant d’entre vous ont envoyés à ma femme et à moi-même et je ne saurais assez vous remercier pour l’amour et la sympathie que vous avez manifestés à toute notre famille.”

Le roi a poursuivi : “Noël est une période particulièrement poignante pour nous tous qui avons perdu des êtres chers.

“Nous sentons leur absence à chaque tournant familier de la saison et

souvenez-vous d’eux dans chaque tradition chérie.”

Le message de Noël du roi devait toujours être déchirant après les célébrations du jubilé de platine de sa mère et ses funérailles en septembre.

Il a continué à parler à sa mère, et “sa croyance dans le pouvoir de cette lumière”.

Le roi a déclaré que c’était une partie essentielle de la foi de la reine dans les gens, a-t-il poursuivi: “Et c’est une partie que je partage de tout mon cœur.”

Il a poursuivi: “Et en cette période de grande anxiété et de difficultés – que ce soit pour ceux qui, dans le monde entier, sont confrontés à des conflits, à la famine ou à une catastrophe naturelle, ou pour ceux qui, à la maison, trouvent des moyens de payer leurs factures et de garder leurs familles nourries et au chaud – nous voyons dans l’humanité des gens de nos nations et du Commonwealth qui réagissent si facilement au sort des autres.”

Il vient après une journée d’activités festives pour la famille royale.

Ce matin, une grande partie de The Firm a été prise dans l’église St Mary Magdalene, dans le cadre de leur traditionnelle promenade de Noël.

La famille a salué la foule alors qu’ils se dirigeaient vers leur service religieux public.

Mais un membre de la famille royale, le prince Andrew, était “hanté” et exclu de la famille, a affirmé un expert en langage corporel.

On a dit que la promenade n’était que la première de nombreuses traditions festives pour la famille royale.

Le groupe prévoit des rassemblements plus intimes, de la nourriture et des jeux, préparés cet après-midi, selon des experts.

Plus tôt dans la journée, le prince William et la princesse Kate ont partagé un adorable tableau de Noël du prince George.

Les fiers parents se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager le travail du talentueux enfant de neuf ans ce matin.