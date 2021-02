Le prince Harry et Meghan Markle ne reviendront PAS en tant que membres de la famille royale

Publicité

Le prince Harry et Meghan Markle ont confirmé à la reine qu’ils ne reviendraient pas en tant que membres actifs de la famille royale, a déclaré aujourd’hui le palais de Buckingham.

La décision a été prise après des conversations entre le duc de Sussex et des membres de la famille royale.

Les associations militaires, du Commonwealth et de bienfaisance qui reviendront à la reine sont: les Royal Marines, RAF Honington, Royal Navy Small Ships and Diving, The Queen’s Commonwealth Trust, The Rugby Football Union, The Rugby Football League, The Royal National Theatre et The Association des universités du Commonwealth.

Un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré: « Le duc et la duchesse de Sussex ont confirmé à Sa Majesté la reine qu’ils ne reviendraient pas en tant que membres actifs de la famille royale.

« À la suite de conversations avec le duc, la reine a écrit pour confirmer qu’en s’éloignant du travail de la famille royale, il n’est pas possible de continuer à assumer les responsabilités et les devoirs qui accompagnent une vie de service public.

Les nominations militaires honorifiques et les patronages royaux détenus par le duc et la duchesse seront donc restitués à Sa Majesté, avant d’être redistribués entre les membres actifs de la famille royale.

« Bien que tous soient attristés par leur décision, le duc et la duchesse restent des membres très aimés de la famille. »

Un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex a déclaré: « Comme en témoigne leur travail au cours de l’année écoulée, le duc et la duchesse de Sussex restent attachés à leur devoir et à leur service au Royaume-Uni et dans le monde, et ont offert leur soutien continu à les organisations qu’ils ont représentées quel que soit leur rôle officiel. Nous pouvons tous vivre une vie de service. Le service est universel.

Le prince Harry et Meghan Markle ont publié cette photo dimanche alors qu’ils révélaient que Meghan était enceinte de leur deuxième enfant