Le PRINCE Harry et Meghan Markle n’ont « aucun regret » pour leurs entretiens mais veulent « la paix » avec la famille royale, affirme-t-on.

Le couple a fait de nombreuses réclamations explosives ces derniers mois, mais on dit maintenant qu’il souhaite une vie tranquille après la naissance de leur deuxième enfant.

La reine, Meghan et Harry avant que le couple ne quitte le Royaume-Uni et les fonctions royales pour l’Amérique Crédit : AP

Harry et Meghan dans sa série sur la santé mentale avec Oprah – The Me You Can’t See

La conversation révélatrice de Harry, 36 ans, et de Meghan avec Oprah Winfrey a envoyé des ondes de choc à Buckingham Palace.

Meghan, 39 ans, a affirmé qu’Archie n’avait pas été fait prince après « des inquiétudes et des conversations » sur « à quel point sa peau serait foncée » à sa naissance.

Elle a également révélé qu’elle s’était sentie suicidaire après avoir rejoint la famille royale tandis que Harry a déclaré que son père et son frère étaient « piégés » dans la firme, qui avait également tenté de » salir » Meghan.

Et dans son interview avec Dax Shepard sur le podcast Armchair Expert, le duc a affirmé que sa vie ressemblait au film The Truman Show et il se sent « plus libre » maintenant qu’il vit à LA.

Il a également accusé sa famille de faire preuve de « négligence totale » pour sa santé mentale et a affirmé que son père Charles l’avait fait « souffrir » dans le documentaire The Me You Can’t See.

Un initié a déclaré à Us Weekly : « Ce n’est un secret pour personne que l’année dernière, Harry et Meghan ont été en guerre avec la famille royale.

« Tout n’est pas pardonné, mais après tout le contrecoup concernant leurs entretiens – que d’ailleurs, le couple ne regrette pas – ils font de leur mieux pour maintenir une bonne relation avec la reine afin de maintenir la paix. »

Harry et sa femme enceinte Meghan avec leur fils Archie Crédit : Getty

Une photo officielle de baptême avec bébé Archie Mountbatten-Windsor Crédit : Document – Getty

Harry et Meghan ont fait plusieurs déclarations explosives dans leur conversation révélatrice avec Oprah Winfrey Crédit : Getty

Sa Majesté serait l’une des premières personnes à qui le duc et la duchesse de Sussex ont parlé de la naissance de leur fille.

« Elle a mis de côté le drame des interviews et est ravie d’être à nouveau arrière-grand-mère », a déclaré une source.

Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor est née à 11h40 dans un hôpital de Santa Barbara le 4 juin.

Harry et Meghan ont partagé la nouvelle deux jours plus tard, en déclarant: « Elle est plus que nous n’aurions jamais pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

« Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille. »

Mais malgré la bonne nouvelle, une guerre des mots sensationnelle a éclaté à propos de son nom.

La dispute a commencé lorsqu’une source de Palace a déclaré à la BBC que les Sussex « n’avaient jamais demandé » à Sa Majesté d’utiliser son surnom d’enfance.

Harry a ensuite riposté 90 minutes plus tard en disant que sa grand-mère était « soutenue » de son choix de nom et que le couple ne l’aurait pas utilisé si ce n’était pas le cas.

La bataille s’est ensuite intensifiée après que Harry et Meghan ont menacé la BBC d’une action en justice par le biais du cabinet d’avocats Schillings.

Cela n’a fait qu’aggraver les tensions à la suite de plusieurs déclarations explosives faites par le couple royal depuis leur déménagement aux États-Unis.

La famille royale regarde le défilé aérien sur le balcon du palais de Buckingham lors de Trooping The Color le 9 juin 2018 à Londres Crédit : Getty Images – Getty