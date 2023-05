Le prince Harry et Meghan Markle interpellés par l’ancien garde du corps de la princesse Diana pour une prétendue poursuite en voiture

Un ancien garde du corps de feu la princesse Diana a jeté de l’eau froide sur le récit selon lequel les paparazzi tentaient de mettre Meghan Markle et le prince Harry en danger lors d’une prétendue poursuite en voiture mardi soir.

Le duc et la duchesse de Sussex ont affirmé avoir été poursuivis par des photographes pendant « plus de deux heures » dans une poursuite « implacable » après avoir quitté les Women of Vision Awards – où Markle a été honorée pour son travail de plaidoyer. L’ancien chef de la sécurité de Diana, Ken Wharfe, a parlé de la poursuite présumée lors de l’épisode de jeudi de « Good Morning Britain ».

« Les paparazzis, au mieux, peuvent être parlés, mais au pire, ils sont une nuisance », a-t-il déclaré lors de la comparution, selon Page Six.

« Mais ils ne sont pas là pour causer la mort de qui que ce soit. Donc, je pense que nous devons être un peu prudents là-bas. »

La princesse Diana est décédée tragiquement en 1997 après avoir été poursuivie par des paparazzis à Paris.

La poursuite a pris fin lorsque la voiture à grande vitesse a percuté un pilier dans le tunnel du Pont de l’Alma. Diana est décédée quelques heures plus tard après avoir subi une intervention chirurgicale dans un hôpital.

Wharfe a travaillé pour la princesse Diana de 1987 à 1993. Il a continué à travailler pour la Royal Protection Squad jusqu’à sa retraite en 2002.

Plus tôt dans l’interview, le garde du corps a affirmé que l’équipe de sécurité du prince Harry n’avait peut-être pas l’expérience nécessaire pour faire face au haut niveau d’intérêt que le couple reçoit des paparazzi.

« L’équipe de protection qu’il a en ce moment n’a jamais eu affaire à une célébrité aussi en vue que Harry et Meghan », a expliqué Wharfe. « Pour eux, j’ai une certaine sympathie. »

« Le fait est que vous devez prendre conseil à ce sujet, et je ne sais pas dans quelle mesure le département de police de New York a été impliqué, mais fondamentalement, c’est quelque chose qui doit être correctement mis en scène », a-t-il ajouté.

Un porte-parole du prince Harry et Markle a déclaré à Fox News Digital : « le duc et la duchesse de Sussex et Mme Ragland ont été impliqués dans une poursuite en voiture presque catastrophique aux mains d’un cercle de paparazzi très agressifs.

« Cette poursuite incessante, qui a duré plus de deux heures, a entraîné de multiples quasi-collisions impliquant d’autres conducteurs sur la route, des piétons et deux agents du NYPD (New York Police Department).

« Bien qu’être une personnalité publique suscite un certain intérêt de la part du public, cela ne devrait jamais se faire au détriment de la sécurité de quiconque. »

Le NYPD, qui a aidé le prince Harry et Markle avec le transport, a partagé son compte avec Fox News Digital. « Il y avait de nombreux photographes qui ont rendu leur transport difficile », a déclaré Julian Phillips, sous-commissaire à l’information publique, dans un communiqué.

Le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés à destination et aucune collision, convocation, blessure ou arrestation n’a été signalée. — Julian Phillips, sous-commissaire à l’information publique du NYPD

Le maire de New York, Eric Adams, a critiqué l’incident « imprudent et irresponsable » lors d’une conférence de presse, mais a également déclaré qu’il avait « difficile de croire » qu’une « poursuite à grande vitesse de deux heures » se soit produite dans la ville densément peuplée. la circulation, les piétons et les projets de construction en cours.

Aucune séquence vidéo de la prétendue poursuite en voiture n’a été partagée publiquement au moment de la publication.

Fox News Digital a contacté les représentants du prince Harry et de Markle, ainsi que la famille royale, mais n’a pas eu de réponse.

