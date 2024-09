Le prince Harry et Meghan Markle ignorent les « directives royales » avec leur dernière décision avant leur visite au Royaume-Uni

À l’approche du voyage du prince Harry au Royaume-Uni, le dernier geste du duc et de la duchesse de Sussex a suscité l’attention.

Alors qu’Harry se prépare pour sa visite solo au Royaume-Uni la semaine prochaine, lui et Meghan Markle ont partagé une déclaration concernant la prochaine élection présidentielle américaine.

La Fondation Archewell du duc et de la duchesse de Sussex a célébré la Journée nationale d’inscription des électeurs en encourageant les Américains à s’inscrire pour voter avant l’élection du 5 novembre.

L’experte en relations publiques Renae Smith a noté que cette décision semble ignorer les coutumes royales traditionnelles, affirmant qu’ils ont fait « ce qu’ils voulaient, sans aucune considération des directives ou des coutumes royales ».

Parler avec Express.fr Renae a déclaré : « D’un point de vue des relations publiques, leur déclaration sur les élections américaines n’aura probablement pas d’impact significatif, ni positif ni négatif. »

Des rapports récents suggèrent que Harry pourrait ne pas rencontrer son père, le roi Charles, au cours de ce voyage.

L’experte royale Rebecca English a déclaré Courrier quotidien« Le roi et la reine ont un grand engagement en Écosse, samedi (28 septembre), ils se rendent au Parlement écossais. C’est donc un événement très important. L’événement d’Harry a lieu un lundi et même si personne ne le dit encore, j’ai été amené à comprendre qu’il y a de fortes chances qu’il [King Charles] restera en Écosse, donc il pourrait y avoir un changement, mais il faudrait que ce soit Harry qui aille le voir et je pense que c’est assez peu probable.