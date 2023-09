Le prince Harry et Meghan Markle fustigés par Kelly Osbourne pour avoir « pleurniché » et pris la « route des victimes »

Kelly Osbourne a une fois de plus déchiré le prince Harry et Meghan Markle pour « pleurnicher » et avoir pris la « voie de la victime ».

Au cours d’une autre diatribe cinglante, Osbourne, 38 ans, a critiqué le duc et la duchesse de Sussex pour la façon dont ils ont mené leur vie après avoir pris la décision de se retirer en tant que membres de la famille royale.

« Je ressens un certain niveau de déception parce que j’ai l’impression qu’ils ont eu l’opportunité de devenir les personnes les plus appréciées et aimées au monde entier, ce qui pourrait réellement apporter un changement positif », a-t-elle partagé sur « The Osbournes Podcast ».

Après que la personnalité de la télévision anglaise ait doublé ses commentaires sur Harry étant un « t—« , Osbourne a affirmé que le couple avait « emprunté cette voie de victime ».

« J’ai envie de partir [the royal family]je comprends, mais ensuite partez », a fait remarquer Osbourne. « Ne partez pas et ne racontez pas d’histoires du genre ‘malheur à moi’ sur à quel point c’était difficile. »

Elle a noté : « La vie est dure pour tout le monde. »

Les commentaires d’Osbourne surviennent après son apparition sur le podcast « I’ve Had It » en juin, où elle a parlé de l’attitude du duc de Sussex envers la vie, le traitant de « f—ing t—« .

« [He’s like] »Malheur à moi, je suis le seul à avoir des problèmes mentaux, ma vie était si dure », a déclaré Osbourne.

« La vie de tout le monde était vraiment dure », a-t-elle ajouté. « Tu étais le prince d’un putain de pays qui s’est déguisé en putain de nazi, et maintenant tu essaies de revenir en tant que pape. C’est nul. »

Un représentant de Harry et Markle n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Le duc et la duchesse de Sussex ont pris la décision de se retirer en tant que membres de la famille royale en 2020. Un an plus tard, le couple a publié plusieurs révélations explosives, parlant franchement de leurs expériences en tant que membre de la famille royale.

Le couple a participé à une interview télévisée de deux heures avec Oprah Winfrey en 2021, a lancé une série Netflix en six parties sur leur vie ensemble fin 2022, et Harry a publié ses mémoires à succès « Spare » en janvier.

Le duc et la duchesse de Sussex se sont également séparés de Spotify – après une saison du podcast de Markle, « Archetypes ».

En décembre 2020, le couple a signé un contrat de podcasting de trois ans qui, selon des sources du secteur, valait entre 15 et 18 millions de dollars, a rapporté Forbes. Certains rapports indiquaient que l’accord valait jusqu’à 25 millions de dollars.

« Spotify et Archewell Audio ont mutuellement convenu de se séparer et sont fiers de la série que nous avons réalisée ensemble », indique un communiqué commun de Spotify et Archewell envoyé à FOX Business.

On ne sait pas pourquoi « Archetypes », hébergé par le ancienne actrice américainea quitté la plateforme.

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.