Le prince Harry et Meghan Markle font face à une nouvelle insulte au Royaume-Uni avant la visite du duc

Dans un nouveau coup dur pour le prince Harry et Meghan Markle, la National Portrait Gallery, dans le centre de Londres, a déclaré qu’elle n’exposerait pas leur portrait.

Le portrait de Harry et Meghan, acquis par la galerie plus tôt cette année, est une photo en noir et blanc prise il y a deux ans, du couple debout ensemble à l’ouverture du sommet One Young World à Manchester. Le portrait a été pris par l’ami des Sussex, Misan Harriman.

Dans la déclaration concernant le portrait, le porte-parole de la galerie a déclaré : « Le portrait du duc et de la duchesse de Sussex a été acquis pour la collection de photographies de la galerie en mai 2024. »

« Après le catalogage et la numérisation, le portrait a été ajouté à notre site Web au début de ce mois. Il n’est pas prévu pour le moment d’afficher le portrait dans la galerie. »

La galerie a ajouté le portrait du duc et de la duchesse de Sussex après Le Mail du dimanche ont révélé que leur collection royale ne comprenait aucune photo de Meghan, bien qu’elle dispose d’une archive de plus d’un million de photos présentant cinq siècles de monarchie.

La National Portrait Gallery est connue pour abriter l’une des plus belles collections de portraits au monde. La princesse Kate est mécène de la galerie, mais elle n’a pas son mot à dire sur les photos qui y sont exposées. Les portraits royaux exposés dans la galerie sont soit offerts par le photographe, soit commandés spécialement.