Le prince Harry et Meghan Markle exhortent les Américains à voter aux élections de 2024 « quel que soit leur parti politique »

Le prince Harry et Meghan Markle ont encouragé les Américains à sortir et à voter lors de la prochaine élection présidentielle américaine.

En l’honneur de la Journée nationale d’inscription des électeurs, mardi, les employés de la Fondation Archewell du couple ont écrit des lettres personnalisées pour « soutenir et responsabiliser » les électeurs non inscrits.

« Le vote n’est pas seulement un droit ; c’est un moyen fondamental d’influencer le destin de nos communautés », a déclaré un porte-parole. partagé sur leur site Web lu.

« À la Fondation Archewell, nous reconnaissons que l’engagement civique, quel que soit le parti politique, est au cœur d’un monde plus juste et plus équitable », a-t-elle poursuivi. « En participant à des initiatives comme celle-ci, nous souhaitons amplifier le message selon lequel chaque voix compte. »

Le prince Harry et Meghan Markle ont exhorté les gens à voter quel que soit leur « parti politique ». GTres / SplashNews.com

La Fondation Archewell, à laquelle appartient le couple, a célébré la Journée nationale d’inscription des électeurs en envoyant des lettres aux électeurs non inscrits. GTres / SplashNews.com

La fondation utilisé Vote Forward outil de rédaction de lettres pour l’orientation et inviter d’autres personnes à « rejoindre [them] dans cet effort important.

« Ensemble, assurons-nous que chaque électeur éligible soit informé et habilité à participer à façonner l’avenir de l’Amérique », conclut le communiqué.

Archewell a également partagé plusieurs photos de ses bénévoles en plein travail. Cependant, le duc et la duchesse de Sussex n’ont pas été photographiés.

Ce n’est pas la première fois que le couple évoque l’importance du vote. À l’approche des élections de 2020, Harry, 40 ans, et Markle, 43 ans, ont partagé un message similaire lors d’une émission spéciale diffusée sur ABC.

« Voter n’est pas seulement un droit ; c’est un moyen fondamental d’influencer le destin de nos communautés », peut-on lire dans une déclaration partagée sur leur site Web. Anadolu via Getty Images

Le couple n’a pas soutenu de candidat à l’élection présidentielle de 2024. Agence Dehoy! / MEGA

« Tous les quatre ans, on nous répète la même chose : il s’agit de l’élection la plus importante de notre vie », a déclaré Markle dans la vidéo. « Mais celle-ci l’est. »

« Lorsque nous votons, nos valeurs sont mises en pratique et nos voix sont entendues. Votre voix nous rappelle que vous comptez, car vous comptez et vous méritez d’être entendus. »

Plus tôt cette année-là, l’ancien acteur de « Suits » avait également appelé à froid des membres de l’électorat américain et les avait exhortés à se rendre aux urnes.

Bien que le prince roux n’ait pas pu voter aux élections de 2020, il a encouragé les Américains à voter d’une manière qui « rejetterait les discours de haine, la désinformation et la négativité en ligne ».

Le couple a également évoqué l’importance de voter avant les élections de 2020. Alexi Lubomirski / Duc et Duch

Markle a également appelé à froid des électeurs non inscrits avant cette élection monumentale. Fondation Archewell

Bien que le couple ait été très clair sur l’importance du vote, ils n’ont jamais soutenu de candidat à la présidence.

Cependant, avant les dernières élections, Markle s’est exprimée en faveur de Kamala Harris après qu’elle ait été annoncée comme colistière de Joe Biden.

À l’époque, l’ancienne actrice avait déclaré à Gloria Steinem qu’elle était « ravie » de voir Harris, qui est d’origine jamaïcaine et indienne, figurer sur le bulletin de vote.

« Vous savez, pour moi, étant biraciale, en grandissant, que ce soit une poupée ou une personne au pouvoir, vous avez besoin de voir quelqu’un qui vous ressemble d’une manière ou d’une autre », a-t-elle expliqué.

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Markle avait également déclaré auparavant qu’elle était « ravie » de voir une « représentation » sur le bulletin de vote après l’annonce de Kamala Harris comme vice-présidente de Joe Biden. AP

Harris affrontera Donald Trump lors des prochaines élections. AFP via Getty Images

« Comme beaucoup d’entre nous le croient, on ne peut être que ce que l’on voit. Et en l’absence de cela, comment peut-on aspirer à quelque chose de plus grand que ce que l’on voit dans son propre monde ? Je pense que nous commençons peut-être maintenant à faire une percée d’une manière différente. »

Quatre ans plus tard, Harris est désormais prête à affronter Donald Trump, un critique virulent d’Harry et Markle, lors des élections de 2024.

Bien que les anciens membres de la famille royale n’aient pas révélé pour qui ils votaient, plusieurs autres célébrités – telles que Taylor Swift, George Clooney, Billie Eilish et d’autres – ont soutenu le vice-président.