Le prince Harry et Meghan Markle étaient dans une poursuite en voiture de paparazzi « presque catastrophique »: porte-parole

Le prince Harry, sa femme, Meghan, et sa mère ont été impliqués dans une « poursuite en voiture quasi catastrophique » impliquant des photographes paparazzi après avoir assisté à une cérémonie de remise de prix à New York, a déclaré mercredi un porte-parole du prince.

L’incident impliquait « un cercle de paparazzi très agressifs » dans une demi-douzaine de voitures aux vitres noircies conduisant dangereusement et mettant la vie du couple et de la mère de Markle, Doria Ragland, en danger.

« La nuit dernière, le duc et la duchesse de Sussex et Mme Ragland ont été impliqués dans une poursuite en voiture quasi catastrophique aux mains d’un cercle de paparazzi très agressifs », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

« Cette poursuite incessante, d’une durée de plus de deux heures, a entraîné de multiples quasi-collisions impliquant d’autres conducteurs sur la route, des piétons et deux NYPD [New York Police Department] officiers », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Le duc et la duchesse de Sussex ont été secoués par l’incident mais autrement indemnes.

Le département de police de New York a déclaré qu’il avait aidé l’équipe de sécurité privée à protéger le couple.

« De nombreux photographes ont rendu leur transport difficile. Le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés à destination et aucune collision, convocation, blessure ou arrestation n’a été signalée », a déclaré un porte-parole du NYPD.

« Je ne pense pas que j’appellerais ça une chasse », dit le chauffeur de taxi

Le Washington Post a cité le chauffeur de taxi Sukhcharn Singh, qui a déclaré avoir conduit le groupe et un agent de sécurité pendant environ 10 minutes avant de retourner au poste de police d’où il les avait récupérés à la demande de l’agent de sécurité.

« Je ne pense pas que j’appellerais cela une poursuite », a déclaré Singh, ajoutant que deux véhicules les avaient suivis et roulaient à côté d’eux, prenant des photos et filmant.

Le chauffeur de taxi de New York, Sukhcharn Singh, pose pour une photo avec son taxi mercredi. (David R. Martin/Associated Press)

« Je n’ai jamais eu l’impression d’être en danger. Ce n’était pas comme une poursuite en voiture dans un film. Ils [the couple] étaient calmes et semblaient effrayés, mais c’est New York – c’est sûr.

Des images apparues depuis sur les réseaux sociaux montrent Harry, Meghan et sa mère assis à l’arrière d’un taxi new-yorkais, ce qui, selon leur porte-parole, montrait « un petit aperçu de la défense et des leurres nécessaires pour mettre fin au harcèlement ».

Les médias ont rapporté que le couple était passé au taxi pour essayer de se débarrasser des photographes, après avoir été poursuivi dans la voiture dans laquelle ils avaient laissé la salle de bal Ziegfeld.

« Très intrusif »

Le prince a longtemps exprimé sa colère face à l’intrusion de la presse, qu’il blâme pour la mort de sa mère, la princesse Diana, qui a été tuée lorsque la voiture dans laquelle elle se trouvait s’est écrasée alors qu’elle s’éloignait de la chasse aux paparazzi à Paris en 1997.

Le porte-parole du couple a déclaré que la poursuite mardi, après avoir quitté la salle de bal Ziegfeld dans le centre de Manhattan, aurait également pu être fatale et impliquait des paparazzi conduisant sur le trottoir, brûlant des feux rouges et conduisant tout en prenant des photos.

Les personnes impliquées dans la poursuite ont été confrontées à plusieurs reprises à des policiers, selon le porte-parole.

La duchesse de Sussex prend la parole sur scène lors de la cérémonie de remise des prix Mme Foundation for Women à New York mardi. (Astrid Stawiarz/Getty Images pour Mme Foundation)

Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré qu’il avait été informé que deux agents du NYPD auraient pu être blessés lors de l’incident.

« Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’entre nous qui ne se souviennent pas comment, comment sa mère est morte », a déclaré Adams aux journalistes. « Et ce serait horrible de perdre un spectateur innocent lors d’une poursuite comme celle-ci et que quelque chose leur soit également arrivé. »

Il a dit qu’il recevrait un briefing approfondi plus tard, mais qu’il avait du mal à croire qu’il y aurait eu une poursuite à grande vitesse de deux heures.

REGARDER | Le maire de New York remet en question les détails de la poursuite « téméraire »: Le maire de New York remet en question les détails de la poursuite en voiture «imprudente» avec le prince Harry et Meghan Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré que sa ville n’était pas comme le trafic d’une petite ville, et que la vitesse n’importe où dans celle-ci est dangereuse en raison de sa densité de population. Il a également remis en question la validité des affirmations selon lesquelles Harry et Meghan étaient dans une poursuite en voiture à grande vitesse pendant deux heures.

« Si c’est 10 minutes, une poursuite de 10 minutes est extrêmement dangereuse à New York », a déclaré Adams.

La Fondation Mme pour les femmes, les organisatrices de la cérémonie de remise des prix où Meghan a été honorée pour son travail, n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Le couple, qui vit en Californie avec leurs deux jeunes enfants, séjournait dans une résidence privée mais avait décidé de ne pas y retourner car il ne souhaitait pas compromettre la sécurité de cet individu, selon leur porte-parole.

Dans ses mémoires De rechangela série documentaire Netflix et les interviews télévisées du couple, il s’est élevé contre les tabloïds britanniques envahissant sa vie privée et celle de sa famille, et c’était l’une des principales raisons que lui et Meghan ont données pour avoir quitté leurs rôles royaux en 2020 et déménager aux États-Unis États.

Le prince est actuellement impliqué dans de nombreuses affaires judiciaires à Londres où il a accusé des journaux d’avoir utilisé des méthodes illégales pour le cibler, lui et sa famille. Alors que les journaux rejettent presque toutes ses allégations, un éditeur s’est excusé la semaine dernière pour avoir recherché illégalement des informations à son sujet en 2004.

Il cherche également à annuler une décision du gouvernement britannique de lui retirer sa protection policière spécialisée lorsqu’il se trouve en Grande-Bretagne.