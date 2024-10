Le prince Harry et Meghan Markle en « discussions cruciales » après des semaines d’intervalle

Le prince Harry et Meghan Markle seraient engagés dans une série de réunions sur leurs perspectives d’avenir ainsi que sur leurs projets de vacances.

Ces commentaires ont été tenus par une source interne bien placée et proche du duc et de la duchesse.

Selon notre source, le prince Harry a appelé tout le monde sur le pont après le lancement réussi de son voyage solo à l’étranger qui s’est également prolongé à Johannesburg pour un tête-à-tête avec les Spencer.

Selon Exprimez le Royaume-Uni, « Harry doit revenir en Californie cette semaine, et un débriefing est attendu suite à son voyage. »

« Il y a beaucoup de choses à discuter, c’est pourquoi l’équipe a été convoquée pour une réunion vers la fin de la semaine. »

En effet, « le succès des efforts solo d’Harry a montré qu’une nouvelle stratégie pourrait être nécessaire », pour les Sussex.

Cette révélation intervient au milieu d’informations selon lesquelles le couple s’engage sur une voie sans retour. L’un d’eux a été gâché par un divorce et une âpre bataille pour la garde.

Ceci à la lumière du fait que la même source a également déclaré : « Depuis des mois, des rumeurs courent selon lesquelles ils [Harry and Meghan] se sont séparés. Le voyage solo d’Harry lui a donné le temps de réfléchir et il est maintenant temps de s’asseoir et de parler.

Un autre point de discorde en ce moment concerne leurs projets de vacances qui semblent remplis de réticences de la part de Meghan.

« Ils [the Sussexes] Nous ne sommes pas encore parvenus à un accord sur l’endroit où passer Noël », a expliqué la source. « C’est un autre point de discussion lorsque Harry reviendra cette semaine. »