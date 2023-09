Le prince Harry et Meghan Markle embarquent sur PDA alors qu’ils célèbrent le 39e anniversaire du duc aux Invictus Games

Le prince Harry et Meghan Markle ont emballé leur PDA alors qu’ils célébraient le 39e anniversaire du duc de Sussex aux Jeux Invictus en Allemagne.

Le prince Harry et Markle ont été photographiés en train de se mettre à l’aise alors qu’ils regardaient un match de volley-ball lors de la sixième édition des jeux. Harry a créé les Jeux Invictus en 2014 pour les militaires blessés, blessés et malades.

Le compte de réseau social des Invictus Games a également partagé un hommage d’anniversaire.

« De la part de nous tous à @InvictusGamesDE, un message sincère JOYEUX ANNIVERSAIRE au fondateur et mécène de @WeAreInvictus, le prince Harry, duc de Sussex », un message partagé sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, lisez. « Vous avez donné de l’espoir, inspiré des millions de personnes et n’avez jamais cessé de faire sourire les gens. »

MEGHAN MARKLE REJOINT LE PRINCE HARRY AUX JEUX INVICTUS

Markle et Harry ont commencé les célébrations de leur anniversaire jeudi soir au restaurant Brauerei Schumacher à Düsseldorf avec le personnel des Invictus Games, a rapporté le magazine People.

Vendredi, jour de l’anniversaire de Harry, les spectateurs et les concurrents du match de volley-ball entre la Pologne et l’Allemagne lui ont chanté « Joyeux anniversaire ». Le couple a ensuite partagé une bière tout en regardant un autre match.

Markle a rejoint son mari en Allemagne mardi pour soutenir l’événement caritatif. La duchesse de Sussex a prononcé un discours expliquant comment ses deux enfants – le prince Archie, 4 ans, et la princesse Lilibet, 2 ans – ont contribué à son arrivée tardive, selon Hello Magazine.

LE PRINCE HARRY RÉVÈLE QU’IL A MANQUÉ DE SOUTIEN À SON RETOUR D’AFGHANISTAN : « LA PLUS GRANDE LUTTE POUR MOI »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Bonjour à tous. C’est si spécial d’être ici, et je suis désolé d’être arrivé un peu en retard à la fête. Comme beaucoup d’entre vous, il s’agit de la famille, des amis et de la communauté qu’Invictus a créée, qui Fisher House a été créé, donc j’ai juste dû passer un peu plus de temps à la maison pour installer nos petits, prendre des milkshakes, aller à l’école, et puis j’ai atterri il y a quelques heures », a-t-elle déclaré.

Markle a poursuivi : « Un immense merci pour cet événement incroyable organisé par Fisher House. J’ai eu la chance d’aller visiter l’une de leurs maisons à Los Angeles il y a seulement quelques semaines, et j’ai été tellement ému par tout qu’ils Comme ils comprennent, comme vous, comme mon mari en créant les Jeux Invictus, combien la valeur de la réadaptation compte non seulement en tant qu’expérience solitaire, mais aussi en tant que famille.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Il y a tellement de gens que nous connaissons chez nous qui vous soutiennent tous, même s’ils ne peuvent pas être là, ils sont là en esprit. Merci. Merci aussi pour ce groupe incroyable, et nous recherchons « Nous avons hâte de vivre une semaine aussi fantastique. Passez le meilleur moment possible. Nous vous encourageons et nous avons hâte d’amener nos enfants également afin qu’ils puissent découvrir à quel point c’est génial. Merci beaucoup, les gars », a-t-elle déclaré. conclu.

Les Jeux Invictus 2023 ont officiellement débuté dimanche et la compétition devrait se poursuivre jusqu’à samedi. L’événement a lieu à Düsseldorf. En 2022, l’événement annuel a eu lieu à La Haye aux Pays-Bas. Selon le magazine People, les Jeux Invictus 2025 auront lieu en Amérique du Nord, à Vancouver et à Whistler, au Canada.

Meghan Markle trace son prochain rôle en politique, pas à Hollywood, selon les affirmations d’experts

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Janelle Ash de Fox News Digital a contribué à ce rapport.