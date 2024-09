Le prince Harry et Meghan Markle éloignent le prince Archie et Lilibet de leurs cousins ​​à Montecito

Le prince Harry et Meghan Markle viennent d’être interpellés pour leur comportement envers le prince Archie et la princesse Lilibet.

Des commentaires comme celui-ci ont été publiés par le photographe du Sun, Arthur Edwards.

Il a commencé sa riposte en soulignant Express Royaume-Unique si le prince Harry était « quelqu’un » au Royaume-Uni, il se retrouve désormais à agir comme « juste une autre célébrité dans une ville pleine de célébrités ».

Il a également ajouté : « Je pense qu’il pense qu’il est [Prince Harry] « Il est plus grand qu’il ne l’est en réalité. Je pense aussi que Meghan ne veut plus venir ici. Il revient mais elle ne vient jamais avec lui. »

Mais « ce qui contrarie vraiment le roi, c’est le fait qu’il ne reverra jamais ses petits-enfants ». [Prince Archie and Princess Lilibet].”

Après tout, « le petit garçon et la petite fille devraient jouer avec leurs cousins. Ils devraient être ici et profiter de la vie de la famille royale. Au lieu de cela, ils sont coincés dans leur maison de Montecito et ils ne sont que des célébrités dans une ville pleine de célébrités. »