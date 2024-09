Le prince Harry et Meghan Markle, « désespérés », pourraient être « plus dommageables » que jamais pour la famille royale

Alors que le prince Harry se prépare à son retour au Royaume-Uni pour un événement caritatif, les inquiétudes grandissent quant à d’éventuelles retrouvailles avec la famille royale et aux dommages que lui et son épouse Meghan Markle pourraient causer.

Selon D’ACCORD! Selon un rapport de l’expert royal Tom Bower, une crise imminente se profile : « Je pense qu’une crise est en route. »

« Ils sauront qu’ils n’ont pas désespérément besoin d’argent à ce moment précis, mais ils doivent constamment réfléchir à la manière dont ils vont planifier l’avenir », a-t-il déclaré au média.

Tom a suggéré de nouveaux livres potentiels de Harry et Meghan, qui pourraient être « plus dommageables que tout ce qu’ils ont écrit jusqu’à présent ».

Il a dit : « Je pense qu’Harry a un autre livre, le nègre a dit qu’il y avait assez de matière pour un autre livre. Et bien sûr Meghan a un livre, qui serait infiniment plus dommageable que tout ce qu’ils ont écrit jusqu’à présent. »

« Le problème est de savoir à quel point les Sussex vont devenir désespérés. Il y a toujours cette bombe à retardement car ils ont beaucoup plus à dire, en particulier Meghan sur son séjour à Londres. Ses propres mots lui seraient extrêmement profitables et probablement très dommageables. [to the royal family] parce qu’elle n’a que des mauvaises choses à dire », a ajouté Tom.