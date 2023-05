Le prince Harry et Meghan Markle courtisés par Gwyneth Paltrow alors que l’actrice accumule des amis royaux

Gwyneth Paltrow a rejoint le prince Harry et Meghan Markle pour une sortie surprise la semaine dernière.

L’actrice de 50 ans et son mari Brad Falchuk, 52 ans, sont sortis pour un dîner avec le duc et la duchesse de Sussex ainsi que Cameron Diaz et son mari Benji Madden à Montecito, en Californie, selon des informations.

« Meghan, le prince Harry, Gwyneth Paltrow, Brad Falchuk, Cameron Diaz et Benji Madden ont tous apprécié le dîner au Sushi by Scratch Restaurants: Montecito le vendredi 12 mai », a déclaré une source à Entertainment Tonight.

Page Six a rapporté que Whitney Wolfe Herd, PDG de Bumble, et son mari Michael Herd ont également assisté au rassemblement A-List au restaurant étoilé Michelin.

Les couples sont tous des résidents de l’enclave côtière exclusive du comté de Santa Barbara. Paltrow et Falchuk ont ​​déménagé à Montecito en 2016, tandis que Markle, 41 ans, et Harry, 38 ans, ont déménagé dans la région en 2020 après avoir officiellement démissionné de leurs fonctions de membres actifs de la famille royale.

Diaz et Madden ont acheté un manoir de Montecito à 12,67 $ en mai 2022. Les troupeaux sont devenus des habitants en janvier après avoir acheté le domaine historique Rancho San Leandro d’Ellen DeGeneres et Portia de Rossi.

Alors que Paltrow entretient de longues amitiés avec Diaz et Herd, la star de Marvel n’a aucun lien connu avec les Sussex.

Cependant, Markle et Paltrow partagent un intérêt commun pour leur amour des blogs de style de vie. En 2008, la lauréate d’un Oscar a lancé sa newsletter hebdomadaire Goop pour fournir à sa famille, ses amis et ses fans des conseils de santé et de bien-être. Au fil des ans, Paltrow a fait de Goop un empire de style de vie évalué à plus de 250 millions de dollars.

En 2014, Markle a lancé son blog sur le style de vie, les voyages et la gastronomie The Tig tout en jouant dans l’émission « Suits » de USA Network. Le site Web de l’ancienne actrice, qu’elle a décrit comme son « projet passionnel », a été « inspiré par Gwyneth Paltrow », a déclaré Kinsey Schofield, animateur du podcast « To Di For Daily », à Fox News Digital en février.

Markle a annoncé qu’elle fermait The Tig en avril 2017, quelques mois après avoir commencé à sortir avec Harry. Cependant, des rumeurs ont circulé en mars selon lesquelles The Tig pourrait être sur le point de revenir lorsque des documents ont été déposés auprès de l’Office américain des marques et des brevets pour réorganiser le site Web, selon des documents obtenus par US Weekly.

Alors que Schofield a prédit que Markle pourrait relancer The Tig afin d’aller de pair avec Paltrow’s Goop, d’autres observateurs royaux ont émis l’hypothèse que le récent dîner des deux indiquait que la duchesse de Sussex pourrait plutôt demander conseil à l’alun « The Politician ».

La nouvelle amitié de Paltrow avec les Sussex est loin d’être son seul lien royal. La star « Emma » a des liens antérieurs avec d’autres membres de la famille royale britannique, dont le roi Charles III et feu le prince Philip.

En 2003, Paltrow et sa co-vedette de « Shakespeare in Love » Joseph Fiennes ont rencontré Charles et sa femme, la reine Camilla, lors d’un événement pour l’association caritative pour les jeunes du monarque récemment couronnée The Prince’s Trust.

Paltrow et Fiennes ont interprété des monologues de « Roméo et Juliette » lors du gala de Shakespeare au Globe Theatre de Londres. Les stars ont ensuite été visitées par le couple royal dans la salle verte, selon le point de vente australien The Age.

L’actrice de « Sliding Doors » est ensuite devenue ambassadrice du Prince’s Trust, rejoignant les rangs d’Elton John, Mick Jagger, Bryan Adams, Sting et Pierce Brosnan, entre autres.

En 2006, Paltrow et Sting ont été photographiés en train de discuter avec Charles et Camilla lors du gala Prince’s Trust au Roundhouse de Londres.

Paltrow et le prince de Galles de l’époque se sont à nouveau réunis en 2008 lors des Prince’s Trust Celebrate Success Awards, qui se sont tenus à l’Odeon de Leicester Square à Londres. Au cours de la cérémonie, le natif de Los Angeles a fait l’éloge de Charles et de son travail avec le Prince’s Trust, qu’il a fondé en 1976.

« Je suis un grand admirateur du prince de Galles », a déclaré Paltrow, selon le Evening Standard. « Le travail qu’il a fait par le biais de son organisme de bienfaisance pour aider les jeunes est tout à fait remarquable. »

Alors que Paltrow a montré ses talents d’actrice lors de sa première rencontre avec Charles, elle a montré ses talents musicaux lorsqu’elle a rencontré son père, le prince Philip.

En 2011, feu le duc d’Édimbourg a organisé une réception pour le lancement de The Arts Club, un club social réservé aux membres dans le quartier Mayfair de Londres. Paltrow, qui est un investisseur dans le club, a assisté à l’événement avec Diaz.

Pendant l’événement, Paltrow, Diaz et Philip ont été photographiés en train de sourire et de discuter avant de s’asseoir pour dîner ensemble à la table du duc. Selon le Daily Telegraph, le royal alors âgé de 90 ans est resté tard dans la nuit pour regarder Paltrow donner un concert impromptu.

« Gwyneth appréciait clairement sa compagnie et parlait avec lui comme s’il était un vieil oncle », a déclaré un initié au point de vente.

La source a ajouté: « Le duc avait une véritable étincelle dans les yeux et passait un si bon moment qu’après avoir prononcé son discours, il est resté pour un concert en bas pendant environ une heure. »

L’alun de « Glee » a été rejoint sur scène par le producteur Mark Ronson et le groupe de secours de feu Amy Winehouse, The Knights Before.

Selon le Telegraph, Paltrow a interprété plusieurs chansons, dont la version originale non censurée de la chanson « Forget You » de Cee Lo Green en 2010.

« Avant de la chanter, elle a dit au duc : ‘J’espère que les paroles ne vous dérangent pas, ne le dites pas à la reine' », se souvient une source.

« Le duc devait partir vers 22 heures, mais il s’amusait tellement qu’il est resté une demi-heure de plus pour écouter toutes les chansons de Gwyneth », a ajouté la source.

Paltrow a également des liens avec la famille royale en dehors de la monarchie britannique. En juillet 2019, la mère de deux enfants a profité d’une escapade estivale dans les Hamptons avec la princesse Märtha Louise de Norvège et le gourou spirituel Durek Verrett.

Au cours de leur voyage, Märtha Louise s’est rendue sur Instagram pour se réjouir de sa nouvelle amitié et partager un selfie d’elle-même rayonnante alors qu’elle posait avec l’actrice. La princesse a également posté une autre photo d’elle-même et de Paltrow avec Verrett se tenant entre eux.

« Rencontrer des gens incroyables qui nous font grandir est un tel cadeau de la vie, tu ne trouves pas ? » Märtha Louise a écrit dans la légende.

Elle a poursuivi : « Rencontrer @gwynethpaltrow a été un tel cadeau. Votre sagesse, votre force, votre vision claire et votre douce personnalité avec un grand sens de l’humour sont tellement inspirantes. »

« Merci d’être qui vous êtes et de nous avoir tous reçus à bras ouverts. J’attends donc avec impatience notre prochaine rencontre. Qui vous inspire à grandir ? #nouveaux amis #inspirant @shamandurek. »

Verrett est un chaman de sixième génération autoproclamé et un « guide spirituel et guérisseur doué » basé à Los Angeles. Sa clientèle comprend Paltrow et Falchuk ainsi que Nina Dobrev et James Van Der Beek.

Märtha Louise, une voyante autoproclamée, et Verrett ont commencé à se fréquenter en mai 2019 et ont annoncé leurs fiançailles en juin 2022.

Dans une interview avec le magazine People, Verrett a révélé qu’il avait consulté Paltrow au sujet de la bague qu’il avait choisie pour la princesse avant sa proposition.

« Quand je l’ai eu pour la première fois, je l’ai montré à ma chère amie Gwyneth Paltrow parce que je savais qu’elle était très exigeante en matière de belles choses, alors je voulais qu’elle soit la première à le voir », a déclaré l’auteur de « Spirit Hacking ».

Il a poursuivi: « Elle a dit que c’était la bague la plus fantastique qu’elle ait vue et qu’elle aimait la réflexion et le soin que j’y mettais et savait que la princesse Märtha l’aimerait et la chérirait – avoir un sceau d’approbation d’un ami comme elle m’a rendu heureux . »

En novembre dernier, Märtha Louise a annoncé qu’elle quittait officiellement ses fonctions royales pour se concentrer sur l’activité de médecine alternative qu’elle dirige avec Verrett.