MEGHAN Markle et le prince Harry ont semblé “rompre les rangs” avec un geste impulsif aujourd’hui, a affirmé un expert en langage corporel.

Le duc et la duchesse de Sussex se sont rendus à Westminster Hall séparément cet après-midi alors que le cercueil de la reine a été déplacé du palais de Buckingham lors d’une procession émouvante.

Le prince Harry et Meghan Markle se sont tenus la main aujourd’hui alors qu’ils quittaient Westminster Hall Crédit : AP

Harry, qui a marché derrière le cercueil de sa grand-mère, a marché aux côtés de son frère et d’autres membres de la famille royale alors qu’ils se réunissaient dans le chagrin.

Meghan, cependant, a rejoint Camilla, la reine consort, Kate, la princesse de Galles et Sophie, comtesse de Wessex, dans des voitures derrière.

Meghan et Harry n’ont été réunis que plus tard pour un court service dirigé par l’archevêque de Canterbury à Westminster Hall, et sont ensuite sortis main dans la main.

Selon l’experte en langage corporel Judi James, le geste était “émotionnellement impulsif” et montrait qu’ils étaient tous les deux reconnaissants d’être de nouveau ensemble.

Judi a déclaré au Sun: “Meghan et Harry semblent rompre le rang pour se tenir la main à la fin du service.

“Cela ressemble à un geste émotionnellement impulsif, motivé par un besoin de se toucher et de s’unir à nouveau.

“Mais il est difficile de ne pas tenir compte du fait qu’Harry n’a pas été autorisé à apparaître en uniforme comme les autres – à part Andrew – alors il a peut-être ressenti moins de restriction en termes de maintien du protocole royal.”

Décrivant le moment où la famille royale s’est retirée après le service, Judi a déclaré que tout le monde “à part Harry et Meghan” marchait avec un “grand écart entre eux”.

Et elle a dit que le couple, qui vit séparé de la famille royale depuis deux ans, a immédiatement semblé “se détendre” quand ils se sont remis ensemble.

Elle a expliqué: “Alors qu’ils marchaient en ligne derrière William et Kate, ils se sont fermés et ont tous deux tendu la main pour effectuer leur fermoir à la main, le fermoir étant suspendu entre eux.

“La façon dont ils l’ont exécuté dès qu’ils ont pu, a suggéré que le temps passé à l’écart, puis les moments où ils se tenaient formellement ensemble mais avec un écart entre eux avaient été difficiles et même douloureux.

“Les deux ont semblé se détendre très légèrement une fois qu’ils ont de nouveau utilisé ce signe de cravate affectueux.”

Meghan et Harry se tenaient derrière le prince et la princesse de Galles lors du service émotionnel de la reine pour la reine en état aujourd’hui.

C’était la première fois que les «Fab Four» étaient vus depuis qu’ils ont surpris des foules à l’extérieur du château de Windsor pour saluer les personnes en deuil samedi.

Le cercueil de la reine est entré dans le Westminster Hall alors que le chœur de l’abbaye de Westminster et le chœur de la chapelle royale de Sa Majesté, au palais St James, chantaient le psaume 139.

L’archevêque de Canterbury a ensuite lu la prière d’ouverture, que le roi a semblé suivre à travers un ordre de service.

Kate, William, Harry et Meghan avaient tous l’air solennels tout au long du service douloureux.

Les deux épouses revêtirent toutes deux des voiles noirs pour le sombre dernier voyage de leur belle-mère.

Des cris de “Dieu sauve le roi” pouvaient être entendus alors que le roi et la reine consort quittaient le bâtiment.

Les couples royaux ont quitté le bâtiment côte à côte, le duc et la duchesse de Sussex se tenant la main.

La reine sera en état de 17 heures jusqu’à ses funérailles d’État lundi.

La princesse Kate et Meghan Markle sont arrivées au Westminster Hall dans des voitures séparées

Camilla, Kate, Sophie et Meghan sont restées unies dans leur chagrin pendant le service 1 crédit

La duchesse de Sussex avait l’air solennelle pendant le service 1 crédit

La princesse de Galles réagit à l’arrivée du cercueil à Westminster Hall Crédit : Reuters

La duchesse fait la révérence à son arrivée pour le service Crédit : Getty

Harry et Meghan semblaient se tenir la main en quittant le service Crédit: Sky News