Le prince Harry et Meghan Markle assisteront-ils au Trooping the Colour ?

L’anniversaire officiel du roi Charles III sera célébré par Trooping the Colour.

L’événement aura lieu le 17 juin et verra la participation d’autres membres de la famille royale, mais Meghan et Harry seront-ils là ?

On ne sait pas si Harry et Meghan seront présents Crédit : Getty

Le prince Harry et Meghan Markle assisteront-ils à Trooping the Colour pour l’anniversaire du roi Charles ?

Il n’a pas été confirmé si le prince Harry et Meghan Markle assisteront ou non à Trooping the Colour.

Le duc et la duchesse de Sussex ne figuraient apparemment pas sur la liste des invités à l’événement qui marquera le premier anniversaire de Charles en tant que roi.

Trooping the Colour marque l’anniversaire officiel du monarque britannique depuis plus de 260 ans.

Bien que l’anniversaire réel du roi Charles soit le 14 novembre, les monarques ont généralement deux anniversaires, dont un marqué par Trooping the Colour.

Tous les membres supérieurs de la famille royale doivent partir, alors que la famille royale salue la foule depuis le balcon du palais de Buckingham.

Mais on ne sait toujours pas si le prince Harry et Meghan iront.

À quand remonte la dernière fois que le prince Harry et Meghan Markle ont assisté à Trooping the Colour ?

La dernière fois que Harry et Meghan ont assisté à Trooping the Colour en tant que membres de la famille royale, c’était en 2019.

En 2022, ils se sont tous deux rendus à l’événement en tant que membres de la famille royale sans travail.

L’événement a été annulé en 2020 en raison de la pandémie de Covid et en 2021, il a été réduit à un événement plus petit au château de Windsor.

Où seront le prince Harry et Meghan Markle à la place ?

Si Meghan et Harry ne vont pas à Trooping the Colour, le couple pourrait rester chez eux aux États-Unis.

Le couple a déménagé en Amérique en 2020 lorsqu’ils ont quitté la famille royale.

Ils ont confirmé qu’ils n’assumeraient plus de fonctions royales officielles lorsqu’ils attendaient leur deuxième enfant.

Suite à cela, Meghan et Harry ont fait une interview avec Oprah Winfrey où ils ont parlé de leurs expériences à la famille royale.

Ils ont également entrepris d’autres projets tels que les mémoires de Harry, Spare.

Ils ont également publié une docu-série sur Netflix intitulée Harry et Meghan.

Harry est allé au couronnement du roi Charles mais Meghan est restée à la maison avec leurs enfants.