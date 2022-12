Le prince Harry et Meghan Markle assistent au gala de remise des prix Ripple of Hope à New York

Le prince Harry et Meghan Markle ont assisté au gala des prix Ripple of Hope 2022 mardi soir à New York alors que des rapports tourbillonnent sur leur prochaine sortie de docuseries “Harry & Meghan”.

Markle a été vue dans une robe blanche à épaules dénudées alors qu’elle tenait la main de Harry, se frayant un chemin à travers la foule, jusqu’au gala. Le couple était accompagné d’une équipe de sécurité alors qu’ils sortaient de leur SUV sous la pluie de Manhattan mardi soir.

Harry portait un costume noir, avec une cravate noire fine alors qu’il tenait un parapluie et guidait Markle dans la salle.

Le prix Ripple of Hope est décerné par l’organisation Robert F. Kennedy Human Rights depuis près de 50 ans. Selon le site Web de l’organisation, le prix est décerné aux dirigeants d’honneur du “gouvernement, des affaires, de la défense des droits et du divertissement” qui se sont engagés dans le “changement social”.

“À la tête de grandes entreprises, les lauréats de cette année ont donné la priorité à l’équité, à l’inclusivité et à la durabilité sur le lieu de travail et dans le monde.”

Harry et Markle ont été choisis pour recevoir le prix de la fondation Robert F. Kennedy en “reconnaissance de leur travail sur la justice raciale, la santé mentale et d’autres initiatives d’impact social par le biais de leur fondation Archewell”, a déclaré un communiqué de presse de l’organisation des droits de l’homme.

“Lorsque le duc et la duchesse ont accepté notre invitation de lauréat en mars, nous étions ravis. Le couple s’est toujours démarqué par sa volonté de s’exprimer et de changer le discours sur la justice raciale et la santé mentale dans le monde”, Kerry Kennedy, président de Robert F. Kennedy Human Rights et de la fille de Robert F. Kennedy, a déclaré dans un communiqué.

Elle a poursuivi: “Ils incarnent le type de courage moral que mon père appelait autrefois” la seule qualité essentielle et vitale pour ceux qui cherchent à changer un monde qui cède le plus douloureusement au changement “.”

L’événement devrait être animé par Alec Baldwin. Baldwin a été rejoint par sa femme, Hilaria, qui a récemment déclaré que le couple n’allait “pas bien” après la tragique fusillade de “Rust” en octobre 2021. “Nous n’allons pas bien. Nous ne pouvons pas être bien. Personne ne va bien, ” a déclaré Hilaria dans un aperçu de sa prochaine interview sur Extra.

Elle a poursuivi: “C’était et c’est une tragédie que personne n’aurait jamais pu imaginer.” La directrice de la photographie Halyna Hutchins, 42 ans, est décédée lorsqu’un pistolet à hélice qu’Alec tenait s’est déchargé sur le plateau de tournage du Nouveau-Mexique.

Netflix a publié deux bandes-annonces menant à la sortie des docuseries de Meghan et Harry, et les anciens membres de la famille royale ne se retiennent pas lorsqu’ils discutent des souffrances qu’ils ont subies aux mains de leur famille élargie et de la grande monarchie.

Dans une scène, on peut entendre Harry, 38 ans, dire sur un montage vidéo : “Il y a une hiérarchie dans la famille. Vous savez, il y a des fuites, mais aussi ils plantent des histoires.”

L’ancienne actrice américaine de 41 ans affirme avec audace : “J’ai réalisé : ‘Ils ne te protégeront jamais.'”

Dans une autre partie de la bande-annonce, on voit des rangées de photographes s’éloigner avant que le prince britannique ne dise : “J’ai dû faire tout ce que je pouvais pour protéger ma famille.” Cependant, l’image utilisée pour montrer Harry et Markle traqués par des paparazzi s’est avérée être un vieux cliché de la première londonienne de “Harry Potter” – qui a été prise des années avant que le couple ne se rencontre.

Le couple s’est retiré de ses fonctions de membres de la famille royale en 2020, déménageant en Californie pour élever leur fils Archie et plus tard, sa fille Lilibet.

Le volume I du programme sortira le 8 décembre tandis que le volume II sortira le 15 décembre.

